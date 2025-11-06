Commerzbank-Aktie trotzdem unter Druck: Commerzbank erhöht Ausblick für Zinsüberschuss

Operativ legte der Gewinn dagegen dank eines deutlichen Anstiegs der Erträge zu. Die Bank bestätigte ihre Gewinnprognose, erhöhte aber ihren Ausblick für den Nettozinsüberschuss.

Der Nettogewinn sank um 8 Prozent auf 591 Millionen Euro. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst zusammengestellten Konsens mit 659 Millionen Euro gerechnet. Vor Steuern stieg der Gewinn um 16 Prozent auf 1,03 Milliarden Euro und lag damit im Rahmen der Erwartungen.

Auf der Ertragsseite verzeichnete die Commerzbank ein Wachstum um 7 Prozent auf 2,94 Milliarden Euro. Einem stabilen Zinsüberschuss stand ein deutlicher Anstieg beim Provisionsüberschuss gegenüber.

Für das laufende Jahr stellt die Commerzbank nun einen Nettozinsüberschuss von rund 8,2 Milliarden Euro in Aussicht. Bislang war die Bank von rund 8 Milliarden ausgegangen. Der Gewinn wird weiter bei 2,5 Milliarden Euro nach knapp 2,7 Milliarden Euro im Vorjahr gesehen. Bereinigt um Restrukturierungskosten soll sich der Gewinn auf 2,9 Milliarden Euro belaufen. Die Bank will 100 Prozent des bereinigten Gewinns an die Aktionäre ausschütten. In den ersten neun Monaten betrug der Gewinn 1,89 Milliarden Euro.

Commerzbank-Ergebnisse durchwachsen

Die Ergebnisse der Commerzbank für das dritte Quartal seien durchwachsen, insbesondere angesichts der jüngsten starken Erfolgsbilanz der Bank und der immer höher liegenden Messlatte, schreibt die Deutsche Bank in einer Research Note. Der Gewinn des Konzerns sei, belastet durch eine höhere Steuerquote und ein volatiles Netto-Fair-Value-Ergebnis, schlechter als erwartet ausgefallen, schreiben die Analysten Benjamin Goy und Marlene Eibensteiner. Die Bank habe ihren Gewinnausblick für 2025 bestätigt, aber ihre Prognose für den Zinsüberschuss und das Risikoergebnis angehoben, was beides vom Konsens in etwa erwartet worden sei. Der neue, aber erwartete Aktienrückkauf von bis zu 600 Millionen Euro bringe die Bank auf Kurs für hohe Kapitalausschüttungen in diesem Jahr, meinen die Analysten.

Commerzbank sieht Zinsüberschuss 2026 bei 8,4 Mrd EUR

Die Commerzbank erwartet für das kommende Jahr einen weiteren Anstieg des Nettozinsüberschusses. Wie Finanzvorstand Carsten Schmitt in einer Telefonkonferenz sagte, rechnet die Bank 2026 mit einem Nettozinsüberschuss von rund 8,4 Milliarden Euro. Für dieses Jahr hat die Commerzbank den Ausblick für den Zinsüberschuss auf 8,2 Milliarden von 8,0 Milliarden erhöht. Für das vierte Quartal werden 2 Milliarden erwartet. Er gehe davon aus, den Tiefpunkt beim Nettozinsüberschuss im zweiten Quartal durchschritten zu haben, sagte Schmitt.

Am Donnerstag gerät die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel unter Druck und verliert zeitweise 203 Prozent auf 31,88 Euro.

