Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’392 -0.7%  SPI 20’246 -0.3%  Dow 52’208 1.2%  DAX 25’612 0.6%  Euro 0.9284 0.0%  EStoxx50 6’344 1.5%  Gold 4’104 0.9%  Bitcoin 52’089 0.2%  Dollar 0.8053 0.0%  Öl 89.4 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Sika41879292Partners Group2460882Rheinmetall345850Logitech2575132ABB1222171Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Ballard Power informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ausblick: Sony präsentiert Quartalsergebnisse
Ausblick: Siemens Healthineers stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Moderna stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Apple-Aktie dennoch im Minus: Umsatz und Gewinn stärker als erwartet
Suche...

Coinbase Aktie 110289664 / US19260Q1076

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

31.07.2026 00:27:21

Coinbase Q2 Loss Widens

Coinbase
129.32 CHF -4.28%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Coinbase Global Inc. (COIN) on Thursday reported a wider second-quarter loss as softer crypto market conditions weighed on trading activity.

For the second quarter, the company reported a net loss of $359.5 million, or $1.36 per share, compared with net income of $1.43 billion, or $5.14 per share, a year earlier.

Total revenue declined 19% to $1.22 billion from $1.50 billion, while net revenue fell 17% to $1.15 billion.

For the third quarter, Coinbase expects subscription and services revenue of $500 million to $580 million and adjusted expenses of $980 million to $1.08 billion.

For fiscal 2026, the company reduced and narrowed its adjusted expense guidance to $4.20 billion-$4.45 billion, down from its prior outlook of $4.25 billion-$4.60 billion.

In eigener Sache

Trading Signals: Apple: Rallye auf dem Prüfstand

Heute Abend legt der iPhone-Hersteller Zahlen vor. Angesichts der Rallye der vergangenen Monate, einer üppigen Bewertung und dem strapazierten Chartbild könnte es für Apple schwer werden, den Impuls für neue Höchststände zu liefern.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Coinbase

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten