SMI fester -- DAX im Plus -- Wall Street höher erwartet -- Asiens Börsen schliessen stärker - Erholungsrally in Südkorea

SCHWEIZ

Vor dem morgigen Nationalfeiertag präsentiert sich der Schweizer Aktienmarkt von seiner freundlichen Seite.

Der SMI ging 0,42 Prozent stärker bei 14'452,32 Punkten in den Freitagshandel und bewegt sich auch aktuell in der Gewinnzone.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI legen ebenfalls zu, nachdem sie mit plus 0,6 Prozent bei 20'367,95 Zählern bzw. plus 0,51 Prozent bei 2'313,98 Einheiten gestartet sind.

Damit steuert der Leitindex SMI zum Ende einer ereignisreichen Woche auf eine positive Bilanz zu. Auslöser ist vor allem die Erholung im Techsektor. Die US-Techbörse Nasdaq hatte am Donnerstag quasi den Startschuss gegeben und die Techwerte in Asien und nun hierzulande wie auch im restlichen Europa folgen.

Starke Geschäftszahlen von Microsoft hatten der US-Techbörse Nasdaq am gestrigen Donnerstag eine starke Erholung beschert, die bereits an den asiatischen Märkten für Aufschwung sorgte. Von den nachbörslich vorgelegten Zahlen haben vor allem die von Amazon die Stimmung weiter gestützt. "Die Entwicklung nimmt in Teilen bereits verrückte Züge an", kommentiert ein Händler.

Derweil bleibt das geopolitische Umfeld ein permanenter Risikofaktor. "Das Pulverfass im Nahen Osten sorgt für hohe Ausschläge am Energiemarkt", so ein Händler. Die Stimmung schwanke entsprechend zwischen Eskalationsangst und Erleichterung. "In Kombination mit der Furcht vor einer geldpolitischen Straffung des Fed im September bleibt die Volatilität hoch." Immerhin verkündete US-Präsident Donald Trump die Einigung zur Entwaffnung der islamistischen Hamas im Gazastreifen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex legt am Freitag zu.

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,38 Prozent höher bei 25'709,37 Punkten und baute seine Gewinne zwischenzeitlich aus. Am Nachmittag gibt er einen Grossteil davon wieder ab.

Der DAX ist am Freitag dicht unter sein Rekordhoch von Anfang Juli geklettert. Doch vor dem Sprung darüber schreckten Anleger zurück. Hinzu kam, dass Signale aus den USA zwar weiter auf einen freundlichen, aber nicht mehr allzu starken Handelsstart an Wall Street und NASDAQ hindeuten. Obendrein legten die Ölpreise wieder zu, denn die Lage im Nahen Osten ist unverändert angespannt.

Die Stimmung der Anleger insgesamt blieb trotz allem positiv, was insbesondere einer beeindruckenden Erholung von Technologieaktien in den USA und Asien zu verdanken war.

Unter den Einzelwerten stehen mit Quartalsberichten nur wenige Unternehmen aus Deutschland auf der Agenda.

WALL STREET

Die US-Börsen dürften am Freitag zulegen.

Der Dow Jones Industrial tendiert vorbörslich zu Gewinnen.

Der technologielastige NASDAQ Composite dürfte ebenso mit einem Plus in den Handel starten.

Erneut angeführt von den Technologiewerten dürfte es auch am letzten Handelstag der Woche an der Wall Street nach oben gehen. Damit sollte sich die positive Tendenz des Vortages fortsetzen. Positive Quartalsergebnisse von Microsoft und Amazon stärken wieder das Vertrauen in den Sektor, heisst es.

Keinen Impuls setzen bislang die veröffentlichten US-Konjunkturdaten. Der Arbeitskostenindex für das zweite Quartal lag mit einem Plus von 0,9 Prozent leicht über der Erwartung eines Anstiegs um 0,8 Prozent. Nach Handelsbeginn folgen noch der Index der Einkaufsmanager Chicago für Juli und der Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan für den Juli in zweiter Lesung.

ASIEN

Angeführt von einer starken Erholungsrally in Südkorea zeigten sich die asiatischen Aktienmärkte am Freitag mit Aufschlägen.

Der japanische Nikkei 225 legte letztlich 4,03 Prozent auf 64'362,02 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite 0,72 Prozent höher bei 3'832,26 Zählern.

Der Hang Seng stieg derweil um 0,10 Prozent auf 25'884,43 Einheiten.

Der KOSPI kletterte in Südkorea schliesslich um deutliche 17,91 Prozent auf 6'595,45 Punkte.

Vor allem Halbleiter- und Technologiewerte waren gesucht, nachdem diese bereits an der Wall Street am Vorabend das Tableau angeführt hatten. Auch mit Enttäuschung aufgenommene Geschäftszahlen von Apple belasteten die Stimmung im Sektor nicht. Allerdings rechnet Apple nach dem KI-Boom mit langsamerem Wachstum und höheren Kosten. Gefeiert wurde dagegen der Geschäftsausweis von Amazon.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires