Freitagshandel in New York: S&P 500 zum Start des Freitagshandels im Aufwind

Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 0.20 Prozent fester bei 7’558.53 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 61.998 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.079 Prozent höher bei 7’549.60 Punkten in den Handel, nach 7’543.64 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7’543.35 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 7’559.34 Einheiten.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der S&P 500 bereits um 0.687 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.06.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7’266.99 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.04.2026, wurde der S&P 500 auf 6’816.89 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 10.07.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 6’280.46 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 10.21 Prozent zu. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 7’620.90 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6’316.91 Zählern.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Meta Platforms (ex Facebook) (+ 5.23 Prozent auf 664.51 USD), Cerebras Systems (+ 4.41 Prozent auf 207.28 USD), Weyerhaeuser (+ 4.36 Prozent auf 23.48 USD), PayPal (+ 3.40 Prozent auf 40.56 EUR) und Coinbase (+ 3.15 Prozent auf 163.43 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Moderna (-7.75 Prozent auf 70.63 USD), Teradyne (-3.90 Prozent auf 348.61 USD), Intel (-3.75 Prozent auf 108.32 USD), Marvell Technology (-3.74 Prozent auf 234.16 USD) und Robinhood (-3.08 Prozent auf 111.57 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 2’570’042 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.318 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Aktien

2026 präsentiert die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Western Union Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11.73 Prozent.

Redaktion finanzen.ch