Chinesische Elektroautohersteller BYD Auto liefert E-Busse an deutschen ÖPNV-Dienstleister

Der chinesische Elektroautohersteller BYD Auto beliefert den Nordrhein-Westfälischen Mobilitätsdienstleister BOGESTRA mit 22 E-Bussen. Damit kooperiert der Autobauer erstmals mit einem Deutschen ÖPNV-Dienstleister.

• 22 E-Busse für den ÖPNV im Ruhrgebiet• BYD liefert erstmals nach Deutschland• Nachhaltigkeitsarbeit bei BOGESTRA

eBus mit 200 Kilometern Reichweite

BYD, ein chinesischer Hersteller für Elektrofahrzeuge liefert erstmals Elektro-Stadtbusse nach Deutschland. 22 der E-Busse werden an die Gesellschaften für öffentlichen Nahverkehr BOGESTRA und Herne-Castrop-Rauxel (HCR) in Bochum-Gelsenkirchen geliefert.

Dabei handelt es sich um zwölf Meter lange batteriebetriebene Stadtbusse, welche Kapazitäten für bis zu 80 Personen bieten. Die Reichweite eines jeden E-Busses soll laut Tesla-Konkurrent BYD bei 200 Kilometern pro Akkuladung liegen.

Als kleinen Bonus legen die Chinesen noch eigens produzierte Gesichtsmasken obendrauf, um einen kleinen Beitrag zur Bekämpfung der Corona-Pandemie im öffentlichen Nahverkehr zu leisten.

Oberbürgermeister begutachten den E-Bus

Die vollständige Lieferung soll trotz aller pandemiebedingten Komplikationen ohne Verzögerungen bis Ende Oktober 2020 durchgeführt worden sein.

Die BYD E-Busse werden in Nordrhein-Westfalen für die Buslinien 354 und 380 in Bochum beziehungsweise Gelsenkirchen eingesetzt. Hierdurch erhoffen sich die Verantwortlichen eine signifikante Verbesserung der dortigen Luftqualität. "Mit diesen Anstrengungen zur Luftreinhaltung wird die BOGESTRA dann rund zehn Prozent ihrer Busflotte rein elektrisch betreiben und ist damit die Nummer eins im Ruhrgebiet. Und das ist ein wichtiger Beitrag zu unseren Klimaschutzaktivitäten in der Stadt", kommentiert Frank Baranowski, Oberbürgermeister von Gelsenkirchen, die geplante Anschaffung öffentlich.

Der erste Bus wurde bereits am 7. August 2020 an Herrn Baranowski übergeben und vorgestellt, nur wenig später durfte auch Bochums Oberbürgermeister Thomas Eiskirch einen ersten Blick auf den neuen Bus werfen.

Letzterer kommentierte die Zusammenarbeit mit BYD folgendermassen, "In naher Zukunft emissionsfrei und geräuscharm von Weitmar nach Riemke fahren zu können, ist ein wichtiger Schritt zu mehr Klimaschutz vor Ort. Es zeigt, dass die BOGESTRA ihre Versprechen hält, und ich freue mich, dass bald mehr eBusse eingesetzt werden."

BOGESTRA setzt auf Nachhaltigkeit

Die BOGESTRA agiert als Dienstleister für den gesamten Nahverkehr im mittleren Ruhrgebiet und transportiert durchschnittlich rund 400'000 Personen am Tag und beschäftigt gut 2'400 Mitarbeiter.

Das Unternehmen besteht schon seit knapp 125 Jahren und hat es sich seit Anfang der 2000er zur Aufgabe gemacht vermehrt auf nachhaltige Fortbewegungsmittel zu setzen. Die BOGESTRA nehme ihre Verantwortung in puncto Nachhaltigkeit äusserst ernst, weshalb sie seit Jahren diesbezüglich ihren Beitrag leiste, kommentierte Jörg Filter, Vorstandsmitglied bei BOGESTRA, ebenfalls öffentlich.

Henry Ely / Redaktion finanzen.ch