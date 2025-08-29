Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’219 0.1%  SPI 16’958 0.1%  Dow 45’637 0.2%  DAX 24’040 0.0%  Euro 0.9359 0.0%  EStoxx50 5’397 0.1%  Gold 3’411 -0.2%  Bitcoin 89’064 -1.3%  Dollar 0.8020 0.1%  Öl 68.4 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Gerresheimer-Aktie: Neuer CFO bei Gerresheimer ernannt
CFT-Aktie: CFT steigert Gewinn im ersten Halbjahr
Darum zieht der Dollar über Nacht zu Euro und Franken leicht an
Santhera-Aktie: Vertriebsvereinbarung für Agamree in Indien geschlossen
Edisun-Aktie: Edisun weitet im ersten Halbjahr Verlust aus
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Zuversichtlich 29.08.2025 08:16:00

CFT-Aktie: CFT steigert Gewinn im ersten Halbjahr

CFT-Aktie: CFT steigert Gewinn im ersten Halbjahr

Die Westschweizer Brokerfirma Compagnie Financière Tradition (CFT) hat im ersten Halbjahr 2025 einen deutlich höheren Gewinn erzielt.

Compagnie Financiere Tradition
256.81 CHF -0.84%
Kaufen Verkaufen
Mit Blick nach vorn bleibt das Unternehmen zuversichtlich.

Der Reingewinn auf Gruppenebene lag mit 70,2 Millionen Franken um 17 Prozent über dem Vorjahreswert. Zu konstanten Wechselkursen hätte das Plus sogar gut 20 Prozent betragen, wie CFT am Freitag mitteilte. Das Betriebsergebnis erhöhte sich um knapp 31 Prozent auf 88,2 Millionen Franken. Zu konstanten Wechselkursen betrug das Plus gut 34 Prozent.

Die Umsatzzahlen hatte das Unternehmen schon Anfang August bekannt gegeben. Der Umsatz stieg auf bereinigter Basis (einschliesslich des proportionalen Einbezugs von Joint Ventures) und konstanten Wechselkursen um 9,6 Prozent auf 632,1 Millionen.

Einschliesslich der Beteiligung am Ergebnis von assoziierten Unternehmen und Joint Ventures stieg der Betriebsgewinn zu konstanten Wechselkursen um fast 33 Prozent auf 103,5 Millionen Franken, was zu einem Anstieg der Marge auf 16,4 von 13,8 Prozent führte.

Die starke Entwicklung sei insbesondere der hohen Marktvolatilität zu verdanken, die durch erhöhte Unsicherheit mit Blick auf die Geldpolitik, den Handelskonflikt und höhere geopolitische Risiken getrieben wurde, so CFT.

Zu den weiteren Aussichten bleibt CFT zuversichtlich, wenn auch unkonkret. So habe sich die Aktivität und das wachsende Momentum aus dem ersten Halbjahr in der zweiten Jahreshälfte bislang fortgesetzt. Der organische Wachstumspfad soll fortgesetzt werden. Derweil hätten eine starke Bilanz und eine hohe Kostenkontrolle weiterhin Priorität, um auf Wachstumschancen reagieren zu können.

dm/uh

Lausanne (awp)

Weitere Links:

CFT-Aktie: CFT steigert Umsatz im Halbjahr
CFT-Aktie zieht an: Gewinn gesteigert - höhere Dividende
CFT-Aktie: CFT macht im Startquartal klar mehr Umsatz

Bildquelle: Keystone

Nachrichten zu Compagnie Financiere Tradition S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?