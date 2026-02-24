CAVA Group Aktie 127247820 / US1489291021
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
24.02.2026 23:50:45
CAVA Group, Inc. Q4 Profit Declines
(RTTNews) - CAVA Group, Inc. (CAVA) announced earnings for fourth quarter that Drops, from last year
The company's earnings came in at $4.92 million, or $0.04 per share. This compares with $78.61 million, or $0.66 per share, last year.
Excluding items, CAVA Group, Inc. reported adjusted earnings of $4.92 million or $0.04 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 20.9% to $274.98 million from $227.39 million last year.
CAVA Group, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $4.92 Mln. vs. $78.61 Mln. last year. -EPS: $0.04 vs. $0.66 last year. -Revenue: $274.98 Mln vs. $227.39 Mln last year.
Nachrichten zu CAVA Group Inc Registered Shs
|
23.02.26
|Ausblick: CAVA Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
09.02.26
|Erste Schätzungen: CAVA Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: CAVA Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)