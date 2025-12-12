Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’905 -0.1%  SPI 17’737 -0.1%  Dow 48’704 1.3%  DAX 24’295 0.7%  Euro 0.9330 -0.3%  EStoxx50 5’754 0.8%  Gold 4’280 1.2%  Bitcoin 73’295 -0.4%  Dollar 0.7946 -0.7%  Öl 61.6 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Amrize143013422Partners Group2460882Novartis1200526Lonza1384101Kühne + Nagel International2523886Swiss Life1485278
Top News
NVIDIA & Co.: Diese zehn Aktien sieht Wedbush zum Jahresende 2025 vorn
Was sind ETNs? Das steckt hinter den börsengehandelten Schuldverschreibungen
"Big Short"-Investor Burry über die Tesla-Aktie: Aus seiner Sicht deutlich überbewertet
Broadcom steigert Umsatz und Ergebnis kräftig - Aktie im Plus
Trotz Konkurrenz durch BYD und Xpeng: Tesla Model Y in China ausverkauft - Impulse für die Aktie
Suche...
Plus500 Depot

Cae Aktie 680472 / CA1247651088

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.12.2025 02:40:01

CAE Wins C$270 Mln Contract To Deliver Future Air Mission Training System For Australian Air Force

Cae
24.00 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - CAE (CAE, CAE.TO) announced that it has secured a landmark contract with the Commonwealth of Australia to deliver the Future Air Mission Training System (F-AMTS) under Project AIR5428 Phase 3 for the Royal Australian Air Force (RAAF).

Valued at more than C$270 million, the long-term agreement spans an initial 10-year performance period and marks a significant advancement in next-generation air mission training capabilities for the Australian Defence Force.

The F-AMTS will transform how the RAAF trains its mission aircrew. In collaboration with industry partners including Nova Systems, Adacel, DXC Technology, Milskil, MMCLD, Airflite, and Seeing Machines, CAE will deliver a modern, integrated training system. This system combines advanced learning environments, courseware, and synthetic ground and airborne training elements to replicate real-world operational complexity.

The training program will be based at RAAF Base East Sale in Victoria and will support the development of critical roles such as Airborne Electronics Analysts, Operations Officers, Air Mobility Officers, Air Traffic Controllers, Air Battle Managers, Maritime Patrol and Response Officers, Weapon Systems Officers, and Electronic Warfare Officers. It will also provide post-graduate instructor training to enhance teaching effectiveness.

This contract builds on CAE's longstanding partnership with the RAAF, which began in 1994 and has trained generations of Australian military aircrew. The Future Air Mission Training System is expected to create more than 40 skilled jobs in Victoria, with the first student graduates anticipated in 2028.

Nachrichten zu Cae IncShs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Keine Nachrichten verfügbar.
mehr Nachrichten

Analysen zu Cae IncShs

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer

Welche Unternehmen profitieren vom KI-Hype – auch abseits der bekannten Tech-Giganten wie Nvidia, Microsoft oder Alphabet?

Im heutigen Interview analysiert Tim Schaefer @TimSchaeferMedia die zweite Reihe der KI-Profiteure: Energieversorger, Rechenzentren, Kühlung, Infrastruktur & Software. Denn wo grosse Sprachmodelle und KI-Anwendungen betrieben werden, braucht es vor allem eins: Strom, Speicher und Struktur.

💡 Welche Unternehmen profitieren indirekt vom KI-Boom?
💡 Welche Branchen bieten stabile Dividenden bei solider Bewertung?

Eine spannende Analyse für alle, die KI-Investments breiter denken wollen.

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

11.12.25 KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer
11.12.25 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (75%) auf Aryzta AG
11.12.25 Wer bringt Europas Autoindustrie wieder ins Rollen?
11.12.25 Roche-Papiere halten SMI in der Spur
11.12.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold  und Silber – Ein positives Jahr/Holcim – An der Spitze
11.12.25 Marktüberblick: Delivery Hero gesucht
09.12.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Roche, Swiss Re, Swisscom
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’480.71 19.00 BTASKU
Short 13’721.45 13.97 S8QBLU
Short 14’290.05 8.61 B94SVU
SMI-Kurs: 12’905.17 11.12.2025 17:31:31
Long 12’384.65 19.29 SO3BSU
Long 12’121.81 13.89 SPMB5U
Long 11’608.20 8.97 SYZBYU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Idorsia-Aktie schnellt hoch: Schlafmittel mit Prix Galien Bridges Award ausgezeichnet - weitere Studiendaten zu Aprocitentan veröffentlicht
NVIDIA Aktie News: NVIDIA fällt am Nachmittag
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Marktturbulenzen: Warum die Oracle-Zahlen auch Aktien von SAP, Softbank und NVIDIA treffen unter Druck setzen
So viel Gewinn hätte ein Investment in Bitcoin von vor 5 Jahren abgeworfen
Palantir-Mitgründer Peter Thiel steigt aus: Die Hintergründe zum Verkauf der NVIDIA-Aktie
Bernstein Research bescheinigt Outperform für Deutsche Telekom-Aktie
Nach US-Zinsentscheid: Wall Street schliesst uneins - Dow mit Rekord -- SMI letztlich wenig bewegt -- DAX schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen enden am Donnerstag leichter
Givaudan-Aktie rutscht ab: Analystenveranstaltung sorgt für spürbare Verunsicherung
EQS-DD: RENK Group AG: Klaus Refle, sell

Top-Rankings

Stanley Druckenmiller: Diese Aktien hielt er im 3. Quartal 2025
Stanley Druckenmiller hat im dritten Quartal 2025 einige Veränderungen im Depot seines Duquesne ...
Bildquelle: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com
SMI Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 49/25
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 49: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
02:41 GNW-News: Patton mit Gold bei Innovators Award ausgezeichnet
02:04 GNW-News: 12BET feiert 18 Jahre Aufrichtigkeit, Integrität und verantwortungsbewusstes Spielen
23:10 ROUNDUP: Neue US-Sanktionen gegen Venezuela - Neffen und Schiffe betroffen
22:40 Broadcom überzeugt mit Ausblick
22:38 Selenskyj: Über Gebietsfragen sollte das ukrainische Volk entscheiden
22:18 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow steigt auf Rekordhoch - Oracle brechen ein
22:15 Aktien New York Schluss: Dow steigt auf Rekordhoch - Oracle brechen ein
22:10 Leavitt bringt Öltanker mit Revolutionsgarden in Verbindung
21:45 USA sanktionieren Neffen von Maduros Ehefrau
21:32 Merkel erwartet bei KI-Regulierung 'Schlacht' mit USA