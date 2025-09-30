Bystronic Aktie 24401750 / CH0244017502
30.09.2025 07:23:00
Bystronic-Aktie: Wilfried de Backer zum neuen Chef für Service-Geschäft ernannt
Der Maschinenhersteller Bystronic hat einen neuen Leiter für das Service-Geschäft ernannt.
Er folgt auf Eamon Doherty, der das Unternehmen per Anfang September verlassen hat, wie Bystronic am Dienstag mitteilte. De Backer wird auch Mitglied in der Konzernleitung. Zuletzt arbeitete er für den Textilmaschinenhersteller Rieter.
Zürich (awp)
