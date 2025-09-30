Bystronic-Aktie: Wilfried de Backer zum neuen Chef für Service-Geschäft ernannt

Wilfried de Backer startet am (morgigen) Mittwoch als neuer Chief Service Officer.

Er folgt auf Eamon Doherty, der das Unternehmen per Anfang September verlassen hat, wie Bystronic am Dienstag mitteilte. De Backer wird auch Mitglied in der Konzernleitung. Zuletzt arbeitete er für den Textilmaschinenhersteller Rieter.

