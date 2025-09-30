Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Start am Mittwoch 30.09.2025 07:23:00

Bystronic-Aktie: Wilfried de Backer zum neuen Chef für Service-Geschäft ernannt

Bystronic-Aktie: Wilfried de Backer zum neuen Chef für Service-Geschäft ernannt

Der Maschinenhersteller Bystronic hat einen neuen Leiter für das Service-Geschäft ernannt.

Wilfried de Backer startet am (morgigen) Mittwoch als neuer Chief Service Officer.

Er folgt auf Eamon Doherty, der das Unternehmen per Anfang September verlassen hat, wie Bystronic am Dienstag mitteilte. De Backer wird auch Mitglied in der Konzernleitung. Zuletzt arbeitete er für den Textilmaschinenhersteller Rieter.

Zürich (awp)

