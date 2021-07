Bus-Projekt: NEL erhält millionenschweren Auftrag aus London

• Londoner Bürgermeister will Dekarbonisierung des Busnetzes• NEL erhält Auftrag für Wasserstofftankstelle für Transport for London• Zusammenarbeit mit Beratungsunternehmen Linesight

Dekarbonisierung des Londoner Busnetzes

Wie Linesight auf seiner Website erklärt, habe sich der Londoner Bürgermeister für die Verkehrsstrategie die Dekarbonisierung des Londoner Busnetzes - bei der alle 9'000 Busse, die in London derzeit in Betrieb seien, bis spätestens 2037 elektrisch oder mit Wasserstoff betrieben werden sollen - zum Ziel gesetzt. Im Rahmen dieses Programms hat NEL den Auftrag erhalten, TfL eine Wasserstofftankstelle zu liefern, mit der 20 Wasserstoffbusse, die derzeit in West-London verkehren, mit Kraftstoff versorgt werden sollen. Es handele sich dabei um einen Vertrag im Wert von mehreren Millionen, der auch einen zehnjährigen Service- und Wartungsvertrag beinhalte.

Die Busse seien bereits heute eine wettbewerbsfähige Alternative zu Batteriebussen und würden in naher Zukunft die Kostendifferenz zur aktuellen Flotte schliessen, erklärt Linesight in seiner Mitteilung. Mithilfe der neuen Wasserstofftankstelle soll es möglich sein, Wasserstoffbusse in nur wenigen Minuten zu betanken - was der Betankungszeit konventioneller Busse entspricht und somit einen grossen Fortschritt bedeutet. Wasserstoffbusse könnten zudem mehr Energie speichern als vergleichbare Busse und somit auf längeren Strecken zum Einsatz kommen.

Zusammenarbeit zwischen Linesight und NEL

Die Zusammenarbeit zwischen Linesight und NEL besteht bereits seit 2019. Im Rahmen des TfL-Projekts bietet Linesight NEL Projekt- und Kostenmanagementdienste an.

"Transport for London (TfL) ebnet den Weg für ein nachhaltiges Unternehmen bis 2037, und es war bis heute ein Privileg, mit ihnen an ihrem wasserstoffbetriebenen Busprogramm zusammenzuarbeiten. Unsere Zusammenarbeit mit Linesight hat zu einem klaren Stakeholder-Management und einer Priorisierung der wichtigsten Aktivitäten geführt, die es uns ermöglichen, die Erwartungen von TfL zu erfüllen und die Wasserstofftankanlage effizient zu öffnen. Linesight hat beim Perivale-Projekt eine entscheidende Rolle bei der Beschaffung wichtiger und massgeschneiderter Arbeitspakete gespielt, die für die Projektübergabe an den Endbenutzer von grundlegender Bedeutung sind. Wir freuen uns sehr darauf, bei zukünftigen Projekten in ganz Europa möglicherweise mit Linesight zusammenzuarbeiten", zitiert Linesight Karsten Poulsen, Vice President Operations bei NEL Hydrogen Fueling, zum gemeinsamen Projekt.

Michael Riordan, Managing Director UK bei Linesight, erklärt: "NEL ist weltweit führend, wenn es darum geht, Generationen für immer mit sauberer grüner Energie zu versorgen. Ihre Spitzentechnologie ermöglicht es Menschen und Unternehmen, Wasserstoff im Alltag zu nutzen. Dies war und ist eine spannende und kollaborative Partnerschaft für Linesight mit NEL. In die Branche der erneuerbaren Energien investieren wir massiv und bringen unsere jahrzehntelange Erfahrung und unser fundiertes Fachwissen in Planungs-, Projekt- und Kostenmanagementlösungen ein, die unseren Kunden und ihren Anforderungen einen nachweislichen Mehrwert bieten".

Neben dem TfL-Projekt verkündete NEL im Juni die Zusammenarbeit des Geschäftsbereichs NEL Hydrogen Electrolyser für eine Anlage für fossilfreien Wasserstoff in Hofors, Schweden, mit den Partnern Ovako, Volvo, Hitachi ABB Power Grids Sweden und H2 Green Steel. Ausserdem unterzeichnete NEL Hydrogen Electrolyser einen Rahmenvertrag mit dem führenden Hersteller von Gashandhabungslösungen, Howden, über die Lieferung von Wasserstoffkompressoren für NELs Elektrolyseure.

