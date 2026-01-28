Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’024 -1.5%  SPI 18’035 -1.4%  Dow 49’001 0.0%  DAX 24’823 -0.3%  Euro 0.9192 0.2%  EStoxx50 5’933 -1.0%  Gold 5’330 2.9%  Bitcoin 68’922 1.3%  Dollar 0.7694 1.0%  Öl 68.4 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204Nestlé3886335UBS24476758Swiss Re12688156NVIDIA994529Novartis1200526Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Lonza1384101Logitech2575132
Top News
Ausblick: Apple veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Mittwochabend
Burkhalter-Aktie: Übernahme von Enplan AG in Herisau verkündet
ABB-Aktie: Industriekonzern verkauft ehemaliges Industrieareal in Zürich-Oerlikon
Landis+Gyr-Aktie: Umsätze deutlich gestiegen - Guidance bestätigt
Suche...
Plus500 Depot

Burkhalter Aktie 21225580 / CH0212255803

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Zukauf 28.01.2026 20:40:00

Burkhalter-Aktie: Übernahme von Enplan AG in Herisau verkündet

Burkhalter-Aktie: Übernahme von Enplan AG in Herisau verkündet

Die Burkhalter Holding AG übernimmt das in Herisau ansässige Gebäudetechnikunternehmen Enplan AG.

Burkhalter
140.90 CHF -0.06%
Kaufen Verkaufen
Enplan beschäftigt fünf Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von rund 0,6 Millionen Franken. Das auf Heizungs- und Lüftungsanlagen spezialisierte Unternehmen wird mit der bereits zur Burkhalter Gruppe gehörenden Längle & Staub GmbH fusioniert und künftig als Enplan, Zweigniederlassung der Längle & Staub GmbH, am bisherigen Standort unter der Leitung von Olivier Wetli weitergeführt, heisst es weiter.

Alle Mitarbeitenden werden übernommen, und das Leistungsspektrum wird um sämtliche HLKS-Planungsdienstleistungen erweitert.

Zürich (awp)

Weitere Links:

Burkhalter-Aktie dennoch tiefrot: Burkhalter wächst im ersten Halbjahr weiter

Bildquelle: Keystone