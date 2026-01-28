Burkhalter Aktie 21225580 / CH0212255803
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Zukauf
|
28.01.2026 20:40:00
Burkhalter-Aktie: Übernahme von Enplan AG in Herisau verkündet
Die Burkhalter Holding AG übernimmt das in Herisau ansässige Gebäudetechnikunternehmen Enplan AG.
BurkhalterEnplan beschäftigt fünf Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von rund 0,6 Millionen Franken. Das auf Heizungs- und Lüftungsanlagen spezialisierte Unternehmen wird mit der bereits zur Burkhalter Gruppe gehörenden Längle & Staub GmbH fusioniert und künftig als Enplan, Zweigniederlassung der Längle & Staub GmbH, am bisherigen Standort unter der Leitung von Olivier Wetli weitergeführt, heisst es weiter.
140.90 CHF -0.06%
Alle Mitarbeitenden werden übernommen, und das Leistungsspektrum wird um sämtliche HLKS-Planungsdienstleistungen erweitert.
Zürich (awp)
Weitere Links:
Bildquelle: Keystone
Nachrichten zu Burkhalter Holding AG
|
17:45
|Burkhalter Group acquires Enplan AG in Herisau (AR) (EQS Group)
|
17:45