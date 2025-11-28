Burckhardt Compression-Aktie fester: Auftrag für weltweit erstes Ammoniak-Bunkerschiff

Dies symbolisiere einen Meilenstein in der Dekarbonisierung der Schifffahrt.

Das Schiff wurde von der japanischen Itochu Corporation in Auftrag gegeben und wird von Sasaki Shipbuilding gebaut, wie Burckhardt Compression am Freitag mitteilte. Es sei das erste Schiff, das speziell für die Lieferung von Ammoniak als Schiffskraftstoff konzipiert worden sei.

Die Auslieferung ist für das Jahr 2027 geplant. Das Schiff soll den Aufbau einer globalen Ammoniak-Bunkering-Infrastruktur vorantreiben. Die Marineindustrie plant, Schiffe künftig mit grünem Ammoniak zu betreiben - einem kohlenstofffreien Brennstoff, bei dessen Verbrennung kein CO2 freigesetzt wird. Bunkerschiffe sollen den Kraftstoff dabei in Häfen sicher lagern.

Der Laby(R)-Kompressor von Burckhardt Compression wurde laut den Angaben für den sicheren und effizienten Transfer von Ammoniak während des Bunkervorgangs entwickelt. Nissin Gas Engineering bringe als Hersteller von Verflüssigungssystemen Expertise in der Kältetechnik bei Flüssiggas, Ammoniakgas und anderen Medien mit.

Im SIX-Handel notiert die Burckhardt-Aktie zeitweise 0,9 Prozent höher bei 540 Franken.

ls/hr

Winterthur (awp)