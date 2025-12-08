Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’981 0.4%  SPI 17’833 0.3%  Dow 47’663 -0.6%  DAX 24’046 0.1%  Euro 0.9387 0.2%  EStoxx50 5’726 0.0%  Gold 4’192 -0.1%  Bitcoin 72’840 0.3%  Dollar 0.8064 0.3%  Öl 62.4 -2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Swiss Re12688156Nestlé3886335NVIDIA994529Helvetia Baloise46664220Novartis1200526Idorsia36346343Sandoz124359842
Top News
Wedbush-Experte stellt sich gegen KI-Kritiker: NVIDIA-Aktie weiter mit starkem Potenzial
Ethereum Classic: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte
So lohnend wäre eine Investition in Bitcoin Cash von vor 5 Jahren gewesen
VanEck-Chef skeptisch: Kann der Bitcoin angesichts von Quantencomputer-Risiken bestehen?
Die Expertenmeinungen zur BMW-Aktie im November 2025
Suche...
eToro entdecken
08.12.2025 19:33:36

Bund und SBB unterschreiben Vereinbarung über Güterverkehr

Bern (awp/sda) - Der Bund hat der SBB den Leistungsauftrag für den sogenannten Einzelwagenladungsverkehr erteilt. SBB Cargo erhält vom Bund dafür in den nächsten vier Jahren 260 Millionen Franken, wie die SBB am Montag mitteilten.

Im Einzelwagenladungsverkehr (EWLV) werden einzelne Güterwagen aus Anschlussgleisen von Kunden oder ab Rampen gesammelt, zu Zügen formiert und in Rangierbahnhöfe gebracht. Dort werden neue Züge nach Zielregion zusammengestellt. SBB Cargo habe auf die entsprechende Ausschreibung des Bundes als einziges Eisenbahnverkehrsunternehmen ein Angebot eingereicht.

Die Leistungsvereinbarung basiert auf dem revidierten Gütertransportgesetz, mit dem das Parlament im Frühling 2025 beschlossen hat, den Einzelwagenladungsverkehr für acht Jahre befristet zu fördern. Für die ersten vier Jahre stehen dafür 260 Millionen Franken zur Verfügung.

Im Jahr 2024 verzeichnete SBB Cargo Schweiz mit diesem Transportangebot einen Verlust von 81 Millionen Franken. Als SBB-Eigentümerin verlangt die Eidgenossenschaft, dass der Einzelwagenladungsverkehr (EWLV) künftig kostendeckend betrieben wird.

Um effizienter zu werden, investiert die SBB in modernes Rollmaterial und entwickelt ein neues Betriebsmodell für den EWLV. Dieses soll mit dem Fahrplanwechsel 2026/2027 in Kraft treten.

Einfluss auf Mitarbeiter noch unklar

Ziel der SBB sei es, möglichst viele lange, schnelle Verbindungen durch die Schweiz zu fahren, hiess es in der Mitteilung. Bedienpunkte mit zu geringer Nachfrage werden künftig von SBB Cargo Schweiz nicht mehr angeboten. Trotzdem könnten damit auf Basis der aktuellen Mengen rund 98 Prozent der Wagen weiterhin transportiert werden.

Das neue EWLV-Modell werde aktuell basierend auf den Kundenverträgen und den erwarteten Transportmengen erarbeitet, präzisierten die SBB auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. "Entsprechend können wir erst im Frühling 2026 sagen, welchen Einfluss das neue Produktionsmodell auf die Mitarbeitenden hat." Die SBB würden gemeinsam mit den Sozialpartnern Lösungen für möglichst alle betroffenen Mitarbeitenden erarbeiten. Dabei helfen Demografie und Fachkräftemangel. Wichtig sei dabei aber: "Wenn wir jetzt nicht handeln, müssen wir den EWLV einstellen", so die SBB weiter.

Stellenabbau in anderer Art von Güterverkehr

Die SBB transportieren Güter in drei Verkehrsarten auf der Schiene - neben dem Einzelwagenladungsverkehr (EWLV) gibt es den kombinierten Verkehr (KV) und den Ganzzugsverkehr. Letzterer ist heute kostendeckend, KV und EWLV sind hingegen defizitär.

Im Mai hatten die SBB angekündigt, im KV 65 Stellen zu streichen. Zwei Drittel des Abbaus betreffen das Tessin, ein Drittel die Deutschschweiz. Die Förderung des EWLV habe darauf keinen Einfluss, betonten die SBB auf Anfrage weiter.

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

12:10 UBS Logo UBS KeyInvest: Zeit für den Showdown
10:05 Bitcoin-Talfahrt erschüttert Kryptomarkt
09:44 SMI-Hoch rückt immer näher
05.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 15.00% p.a. Barrier Reverse Convertible Softcallable auf Comet, SIG Combibloc
04.12.25 Julius Bär: 18.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (55%) auf ams-OSRAM AG
03.12.25 Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
21.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’484.69 19.90 BTASKU
Short 13’774.94 13.76 SFIBXU
Short 14’294.27 8.83 B62SOU
SMI-Kurs: 12’981.42 08.12.2025 17:31:55
Long 12’443.24 19.90 SXPBDU
Long 12’165.18 13.99 SH7B4U
Long 11’624.55 8.83 BXGS2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
VanEck-Chef skeptisch: Kann der Bitcoin angesichts von Quantencomputer-Risiken bestehen?
Urteil erhöht Druck auf Novo Nordisk: Semaglutid-Patentschutz wackelt - So reagiert die Aktie
Helvetia Baloise-Aktie im Minus: Helvetia und Baloise schliessen Fusion zu Helvetia Baloise Holding ab
Unilever-Spin-off Magnum Ice Cream-Aktie startet an der Börse - Kurs etwas über Referenzpreis
Alphabet-Aktie vs. Microsoft-Aktie: Wer holt sich die Technologieführerschaft?
US-Zinsentscheid rückt näher: SMI schliesst fester -- DAX zum Handelsende wenig bewegt -- Märkte in Fernost letztlich uneins
Wedbush-Experte stellt sich gegen KI-Kritiker: NVIDIA-Aktie weiter mit starkem Potenzial
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Sandoz-Aktie auf grünem Terrain: Übernahme von Just-Evotec Biologics EU SAS abgeschlossen

Top-Rankings

SMI Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 49/25
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 49: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 49: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
19:39 Asyl-Solidarität: Deutschland leistet 2026 keine Zusatzhilfe
18:58 Trump plant Milliardenpaket für Landwirte
18:41 AKTIE IM FOKUS 3: Klöckner & Co schnellen mit Übernahme-Gesprächen hoch
18:31 Kreise: Novo-Nordisk-Konzernholding reduziert Anteil an Evotec - Kurs fällt
18:28 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax tritt zu Wochenbeginn auf der Stelle
18:23 ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Wenig Bewegung vor US-Zinsentscheid
18:20 Aktien Wien Schluss: Moderates Plus an ruhigem Wochenstart
18:16 KORREKTUR/ROUNDUP 2: EU-Staaten einigen sich auf strengere Migrationspolitik
18:12 KORREKTUR: Einfacher abschieben? EU-Minister einig bei Staaten-Liste
18:07 US-Anleihen: Kursverluste zum Wochenschluss