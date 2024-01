Bullisher Ausblick: Warum Morgan Stanley 2024 auf Apple-Aktien setzt

• Morgan Stanley-Analyst glaubt an Outperformance der Apple-Aktie• Zwei kurzfristige Risiken vom Tisch• Woodring sieht Potenzial in Sachen Künstliche Intelligenz

Apple steigert Gewinn in Q4 - trotz Umsatzrückgang

Apple konnte in seinem vierten Quartal des Geschäftsjahres 2023 dank der iPhone-Nachfrage einen Gewinn in Höhe von 22,96 Milliarden US-Dollar einfahren, nach 20,72 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Und das obwohl der Quartalsumsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal von 90,15 Milliarden US-Dollar auf 89,5 Milliarden US-Dollar zurückging.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2023 meldete der Tech-Riese unter Leitung von Tim Cook einen Gewinn von knapp 97 Milliarden US-Dollar sowie einen Umsatz in Höhe von 383,29 Milliarden US-Dollar. Im vorangegangenen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 99,80 Milliarden US-Dollar und einen Umsatz von 394,33 Milliarden US-Dollar eingefahren. Auch die Apple-Aktie konnte 2023 kräftig zulegen.

Woodring bullish für Apple-Aktie

Erik Woodring von Morgan Stanley zeigt sich zuversichtlich, dass es auch 2024 für Apple weiter gut laufen dürfte. Anfang Dezember 2023 hat der Equity Research Executive Director sein Kursziel für die Apple-Aktie angehoben. Nach einer starken Entwicklung der Apple-Aktie im Vergleich zu den Märkten in den vergangenen Jahren, glaubt Woodring, "dass die Wahrscheinlichkeit, dass Apple in den nächsten zwölf Monaten eine noch grössere Outperformance erzielen wird, höher ist", wie er bei CNBCs "Closing Bell" verriet.

Morgan Stanley-Analyst sieht Dinge, "die sehr positiv sind"

Als einen der Gründe nennt Woodring, dass die zwei kurzfristigen Risiken, über die er zuvor besorgt gewesen sei, nun vom Tisch seien. Nachdem sich der Experte zuvor Sorgen um iPhone-Produktionskürzungen gemacht hatte, teilte er mit, dass relative Stabilität in der Lieferkette herrsche und auch der Abschluss des Google-Falls noch mehrere Jahre entfernt sei und somit zunächst ausser Acht gelassen werden könne.

Dagegen gebe es laut dem Experten einige "Dinge, auf die wir achten können, die sehr positiv sind." So lobt Woodring zum Beispiel das Servicegeschäft und die Bruttomargenstärke. "Die Bruttomargen erreichten das vierte Quartal in Folge einen neuen Allzeitrekord von Mitte 40 Prozent.", erklärt der Morgan Stanley-Analyst.

KI: Apples "Time to Shine" steht noch bevor

Daneben sieht Woodring für den iKonzern auch noch Potenzial in Sachen künstliche Intelligenz. "Wissen Sie, viele Diskussionen über KI fanden bei vielen grossen Cloud-Giganten statt, nicht aber bei Apple. Ich denke, dass Apples Time to Shine in Sachen KI noch in der Zukunft liegt. Das gibt den Anlegern etwas, worauf sie sich freuen können.", verlautet er gegenüber CNBC.

Laut Woodring sei die Nachfrage auf kurze Sicht zwar immer noch sehr uneinheitlich, "aber wenn ich mir mein Apple-Modell für die nächsten vier Quartale ansehe, prognostiziere ich, dass sich das Wachstum jedes Quartal schrittweise beschleunigt. Das gibt einem etwas, worüber man sich freuen kann."

Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.