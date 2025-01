Buffetts Portfolio im Fokus: So bewerten Analysten die Aktien des Börsengurus

• Warren Buffett setzt auf langfristigen Erfolg• Ein Einstieg von Berkshire Hathaway gilt als Gütesiegel• Analysten sehen Buffett-Aktien überwiegend positiv

Warren Buffett ist sicherlich der bekannteste Value Investor der Welt. Das bedeutet, er setzt auf Aktien, die er auf Basis des inneren oder fairen Unternehmenswerts für unterbewertet hält. Dank dieser Strategie wird der Börsenguru inzwischen in der Forbes-Liste als achtreichster Mensch der Welt aufgeführt. Kein Wunder also, dass seine Investmententscheidungen grosse Beachtung in der Börsenwelt finden.

Kauft der Value Investor Anteile eines Unternehmens, so gilt das als Ritterschlag. Auch Analysten betrachten Buffetts derzeitige Investments grösstenteils positiv.

DaVita Healthcare Partners

Wie aus dem bei der der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC eingereichten sogenannten 13F-Formular hervorgeht, belegten DaVita Healthcare Partners zum 30. September 2024 den zehnten Platz im Berkshire-Depot. Analysten sehen laut TipRanks jedoch nur wenig Potential für die Aktie des Dialysedienstleisters und vergeben drei Mal ein Hold-Rating, während ein Analyst sogar dazu rät, die DaVita-Aktie zu verkaufen. Im Durchschnitt sehen sie das Kursziel der Aktie bei 157,25 US-Dollar (Stand: 13. Januar 2025).

Chubb Limited

Chubb Limited waren derweil Buffetts neuntgrösstes Investment im dritten Quartal. Hierfür sind Analysten schon optimistischer gestimmt. Bei TipRanks kommt der Versicherungskonzern insgesamt auf ein moderates Buy-Rating, so empfehlen sechs Analysten den Titel zum Kauf, fünf zum Halten und einer zum Verkauf. In zwölf Monaten sehen sie die Aktie durchschnittlich bei 307,00 US-Dollar.

Kraft Heinz

Auf dem achten Platz unter den grössten Beteiligungen des Buffett-Depots landete Kraft Heinz. Hierzu sind Analysten wiederum eher zurückhaltend. Laut TipRanks vergeben vier von ihnen ein Buy-, zehn ein Hold- und einer ein Sell-Rating. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 34,80 US-Dollar.

Moody‘s

Die Ratingagentur Moody’s belegte den siebten Platz und erhält laut TipRanks von anderen Analysten in der Summe ebenfalls eine moderate Kaufempfehlung. So raten sieben von ihnen zum Kauf und drei zum Halten der Moody’s-Aktie. Durchschnittlich sehen sie die Aktie in zwölf Monaten bei 525 US-Dollar.

Occidental Petroleum

Occidental Petroleum zählen zu den Lieblingsaktien des "Orakels von Omaha". Laut TipRanks kommt das Öl - und Gasunternehmen auch bei anderen Analysten auf ein moderates Buy-Ranking. Demnach raten sieben Analysten dazu, die Aktie zu kaufen, 12 sie zu halten und ein Analyst sie abzustossen. Das durchschnittliche Kursziel beläuft sich auf 60,95 US-Dollar.

Chevron

Chevron sind das fünfgrösste Investment im Depot von Berkshire Hathaway. Hierfür heben Analysten ganz klar den Daumen. Laut den Daten von TipRanks erhält die Aktie des Energiekonzerns 15 mal ein Buy- und dreimal ein Hold-Rating. Ihrer Ansicht nach könnte das Papier in zwölf Monaten bei 175,88 US-Dollar notieren.

Coca-Cola

Ebenfalls in der Summe ein Strong Buy-Rating erhält Coca-Cola, die im Depot des Starinvestors im dritten Quartal die viertgrösste Position darstellten. So zeigt die Übersicht von TipRanks, dass ganze 14 Analysten empfehlen, die Aktien des Herstellers von Buffetts Lieblingsgetränk zu erwerben, während nur einer zum Halten rät. Das Kursziel geben sie durchschnittlich mit 72,62 US-Dollar an.

Bank of America

Auch bei der Bank of America teilen Analysten den Optimismus des 94-jährigen Börsengurus. Wie die Daten von TipRanks zeigen, erhält die US-Grossbank derzeit 17 Kauf- und zwei Halten-Ratings. Das durchschnittliche Kursziel beläuft sich auf 52,26 US-Dollar.

American Express

Den zweiten Platz unter den grössten Beteiligungen des Buffett-Depots nahm im dritten Quartal der Kreditkartenanbieter American Express ein. Bei Analysten erreichte der Wert derweil insgesamt ein moderates Buy-Rating, mit sechsmal Buy und elfmal Hold. Im Durchschnitt vergaben sie für den Visa-Konkurrenten ein Kursziel von 317,53 US-Dollar.

Apple

Weiterhin die mit Abstand grösste Beteiligung im Buffett-Depot war im dritten Quartal 2024 der iPhone-Hersteller Apple. Analysten vergeben laut TipRanks für die Aktie im Gesamtbild ein moderates Buy-Rating - 19 mal Kaufen, siebenmal halten und dreimal veräussern. In zwölf Monaten sehen sie den Titel ihrer Meinung nach durchschnittlich bei 244,77 US-Dollar notieren.

Fazit

Überwiegend sind Analysten somit optimistisch für die Aktien im Depot des Altmeisters gestimmt - jedoch mit einigen Ausnahmen. Dabei sollten Anleger aber nicht vergessen, dass die Kursziele der Analysten auf Sicht von zwölf Monaten abgegeben werden. Dagegen verfolgt Warren Buffett einen deutlich längeren Anlagehorizont. "Meine Lieblingshaltedauer ist für immer", lautet ein bekanntes Zitat der Börsenlegende.

