27.11.2025 06:37:00
Boustead Heavy Industries präsentierte Quartalsergebnisse
Boustead Heavy Industries präsentierte am 25.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 21.39 Prozent auf 56.4 Millionen MYR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 71.7 Millionen MYR erwirtschaftet worden.
