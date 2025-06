Bossard Aktie News: Bossard am Mittwochmittag mit grünen Vorzeichen

Das Papier von Bossard legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 197,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 17'068 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Bossard-Aktie bei 199,60 CHF. Mit einem Wert von 196,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 659 Bossard-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 240,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 21,71 Prozent Plus fehlen der Bossard-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 166,20 CHF. Dieser Wert wurde am 22.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 15,89 Prozent könnte die Bossard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Bossard-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,25 CHF aus.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 22.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 16.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Bossard.

Experten gehen davon aus, dass Bossard im Jahr 2025 10,44 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

