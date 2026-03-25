Bossard Aktie News: Bossard zeigt sich am Mittag gestärkt

Um 12:28 Uhr wies die Bossard-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 144,80 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 17'752 Punkten steht. Die Bossard-Aktie zog in der Spitze bis auf 144,80 CHF an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 143,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2'658 Bossard-Aktien den Besitzer.

Am 26.03.2025 markierte das Papier bei 204,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bossard-Aktie 40,88 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 133,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,25 CHF. Im Vorjahr hatte Bossard 3,90 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.07.2026 erfolgen. Am 22.07.2027 wird Bossard schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Bossard ein EPS in Höhe von 10,34 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Bossard-Aktie

Bossard-Aktie nimmt ab: Gewinn 2025 nahezu stabil - Dividende unverändert

Bossard-Aktie legt zu: Akquisitionen führen 2025 zu Wachstum

Bossard-Aktie gewinnt: Industriezulieferer nimmt im dritten Quartal wieder Fahrt auf