Margenziele bestätigt 15.01.2026 11:15:00

Bossard-Aktie legt zu: Akquisitionen führen 2025 zu Wachstum

Bossard-Aktie legt zu: Akquisitionen führen 2025 zu Wachstum

Die Bossard-Gruppe ist im Gesamtjahr 2025 gewachsen.

Allerdings haben primär Akquisitionen zu dem Wachstum geführt. Derweil bleibt die weltweite Nachfrage nach Anwendungen für die Verbindungstechnik weiterhin verhalten, während der starke Franken ebenfalls auf die Geschäftsentwicklung drückt.

Der Umsatz von Bossard stieg insgesamt um 8,6 Prozent zurück über die Milliardenmarke auf 1,07 Milliarden Franken, wie es am Donnerstag in einer Mitteilung der Gruppe hiess. Dabei spielten die Übernahmen der deutschen Ferdinand Gross Gruppe, der französischen Aero Negoce International und der Dejond Fastening aus Belgien eine entscheidende Rolle.

Inklusive der Akquisitionen, aber bereinigt um Währungseinflüsse, lag das Umsatzwachstum in Lokalwährungen bei 12 Prozent. Belastet habe dabei der starke Schweizer Franken, hiess es. Werden die Zukäufe nicht berücksichtigt, verbleibt noch ein organisches Wachstum von 2,0 Prozent. Im vierten Quartal allein legte der Umsatz organisch um immerhin 6,8 Prozent zu.

Mit den Umsatzzahlen hat Bossard die eigenen Vorgaben und jene der Analysten in etwa erreicht. Das Unternehmen hatte dazu einen Wert zwischen 1,06 und 1,07 Milliarden Franken in Aussicht gestellt. Analysten hatten im Durchschnitt mit einem Anstieg auf 1,06 Milliarden gerechnet.

Margenziele bestätigt

Den gesamten Jahresabschluss mit den Ergebnissen legt Bossard am 5. März vor. Dabei geht die Gruppe weiterhin vom Erreichen einer Betriebsgewinn-Marge auf Stufe EBIT in Höhe von "rund 10 Prozent" aus. Im Jahr 2024 wurde eine solche von 10,2 Prozent erzielt.

Auch an den im Strategieprogramm 200 gesetzten Mittelfristzielen hält Bossard fest. Mittelfristig wird demnach ein durchschnittliches jährliches organisches Wachstum von über 5 Prozent angestrebt. Zudem soll die EBIT-Marge in den Bereich von 12 bis 15 Prozent geführt werden.

Bossard sieht im Schlussquartal gewisse Anzeichen einer Erholung

Die Bossard-Gruppe blickt auf ein Geschäftsjahr 2025 zurück, das durch eine gedämpfte Marktnachfrage und Akquisitionen geprägt war. Davon wurden insbesondere die Aktivitäten in der grössten Marktregion Europa beeinflusst. Allerdings gibt es da und dort auch Anzeichen einer Stabilisierung.

Insgesamt rückte der Umsatz von Bossard im vierten Quartal um 9,2 Prozent auf 257,8 Millionen Franken vor. In Europa stieg dieser dank Zukäufen um 11 Prozent auf 151,1 Millionen. Akquisitionsbereinigt resultierte dagegen in Lokalwährung gerechnet ein leichtes Minus von 0,4 Prozent, wie der Spezialist für Verbindungstechnik am Donnerstag mitteilte.

Das Geschäft in Europa sei von Unsicherheiten geprägt geblieben, wobei sich die Lage in der zweiten Jahreshälfte schrittweise stabilisiert habe, hiess es weiter. So hätten etwa die Luft- und Raumfahrt, der Schienenfahrzeugbau sowie der Bereich Elektronik im Schlussquartal Wachstum verzeichnet.

In Amerika stieg der Umsatz indes im vierten Quartal um 13 Prozent auf 57,7 Millionen Franken, wobei währungsbereinigt gar ein Anstieg um 25 Prozent erreicht wurde. Ein tiefer Basiseffekt aus dem Vorjahr sei der Hauptgrund für das starke Wachstum, hiess es. Insbesondere in den Bereichen Elektromobilität und Landwirtschaft sei derweil die Nachfrage nach wie vor noch verhalten.

Gestützt wurde die Umsatzentwicklung in den USA auch durch die Weitergabe der Einfuhrzölle. Bossard hat wie angekündigt die Preise erhöht. Auf der Gegenseite habe die Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber dem US-Dollar stark auf den Umsatz gedrückt.

In Asien blieb der Bossard-Umsatz mit 49,0 Millionen Franken gegenüber dem Vorjahr stabil, während in Lokalwährung ein Wachstum von 9,4 Prozent resultierte. Dabei habe sich die Nachfrageerholung in China fortgesetzt. Negative Folgen, auch für Kunden von Bossard, hätten derweil für Indien erhobenen US-Einfuhrzölle gehabt. Und Malaysia profitiere weiter von Verlagerungen von Produktionen ins Land.

Die Bossard-Aktie gewinnt am Donnerstag an der SIX zeitweise 3,77 Prozent auf 159,60 Franken.

mk/hr

Zug (awp)

