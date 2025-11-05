Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Kursverlauf 05.11.2025 15:58:58

Börse Zürich: SPI verbucht am Nachmittag Zuschläge

Börse Zürich: SPI verbucht am Nachmittag Zuschläge

Das macht der SPI heute.

Am Mittwoch geht es im SPI um 15:39 Uhr via SIX um 0.13 Prozent auf 17’059.30 Punkte aufwärts. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.160 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.373 Prozent auf 16’973.40 Punkte an der Kurstafel, nach 17’036.92 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 16’973.40 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17’065.16 Zählern.

SPI-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der SPI bereits um 0.373 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der SPI einen Wert von 17’208.77 Punkten auf. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 05.08.2025, einen Stand von 16’531.70 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 05.11.2024, den Wert von 15’812.13 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 9.93 Prozent aufwärts. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 17’480.75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’361.69 Zählern registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit OC Oerlikon (+ 6.49 Prozent auf 2.99 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 5.73 Prozent auf 1.59 CHF), Arbonia (+ 5.03 Prozent auf 5.12 CHF), Molecular Partners (+ 4.06 Prozent auf 3.33 CHF) und Adecco SA (+ 3.60 Prozent auf 23.04 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Addex Therapeutics (-7.38 Prozent auf 0.06 CHF), ASMALLWORLD (-6.88 Prozent auf 0.75 CHF), Cicor Technologies (-6.73 Prozent auf 194.00 CHF), Idorsia (-5.56 Prozent auf 3.31 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (-3.98 Prozent auf 28.98 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 3’413’526 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 232.876 Mrd. Euro im SPI den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

2025 hat die Relief Therapeutics-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die OC Oerlikon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14.87 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

