Börse Wien in Grün: ATX Prime am Freitagmittag mit Kursplus

Am Freitag bewegt sich der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse 1.17 Prozent stärker bei 2’412.41 Punkten. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.051 Prozent auf 2’385.73 Punkte an der Kurstafel, nach 2’384.52 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 2’416.79 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2’385.65 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 2.26 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 15.07.2025, den Wert von 2’242.73 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.05.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2’215.86 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 15.08.2024, den Wert von 1’817.69 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 32.12 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 2’416.79 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 1’745.07 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Raiffeisen (+ 4.53 Prozent auf 31.82 EUR), ZUMTOBEL (+ 3.57 Prozent auf 4.35 EUR), DO (+ 3.15 Prozent auf 229.00 EUR), PORR (+ 2.35 Prozent auf 30.50 EUR) und Wienerberger (+ 2.08 Prozent auf 32.36 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Marinomed Biotech (-4.51 Prozent auf 19.05 EUR), Frequentis (-0.65 Prozent auf 61.60 EUR), CPI Europe (-0.48 Prozent auf 18.59 EUR), Kapsch TrafficCom (-0.28 Prozent auf 7.02 EUR) und Rosenbauer (-0.21 Prozent auf 46.90 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 252’942 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 33.398 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte

Im ATX Prime hat die Marinomed Biotech-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 9.27 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

