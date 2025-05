Börse New York: Dow Jones schlussendlich in der Verlustzone

Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel zum Handelsende um 0.58 Prozent tiefer bei 42’098.70 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 16.372 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 1.17 Prozent auf 41’849.04 Punkte an der Kurstafel, nach 42’343.65 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 42’042.26 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 42’448.72 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0.597 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.04.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 40’227.59 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 28.02.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 43’840.91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.05.2024, bewegte sich der Dow Jones bei 38’852.86 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 fiel der Index bereits um 0.693 Prozent zurück. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 45’054.36 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 36’611.78 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit UnitedHealth (+ 1.05 Prozent auf 298.11 USD), Boeing (+ 0.23 Prozent auf 201.50 USD), Visa (+ 0.12 Prozent auf 359.73 USD), Apple (+ 0.10 Prozent auf 200.42 USD) und Home Depot (+ 0.03 Prozent auf 326.60 EUR). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Merck (-1.83 Prozent auf 76.17 USD), Nike (-1.67 Prozent auf 61.78 USD), Chevron (-1.31 Prozent auf 136.02 USD), Sherwin-Williams (-1.28 Prozent auf 354.73 USD) und Goldman Sachs (-1.18 Prozent auf 608.44 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 48’482’324 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.025 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Im Dow Jones weist die Merck-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.29 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch