Börse New York: Dow Jones beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone

Der Dow Jones fiel im NYSE-Handel zum Handelsende um 0.29 Prozent auf 41’249.38 Punkte. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 15.955 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.135 Prozent schwächer bei 41’312.57 Punkten, nach 41’368.45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 41’512.43 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 41’150.73 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0.185 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 09.04.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 40’608.45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 44’303.40 Punkten auf. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 09.05.2024, mit 39’387.76 Punkten bewertet.

Der Index büsste seit Jahresanfang 2025 bereits um 2.70 Prozent ein. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 45’054.36 Punkten. Bei 36’611.78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Boeing (+ 1.64 Prozent auf 194.85 USD), Chevron (+ 1.06 Prozent auf 138.49 USD), 3M (+ 1.05 Prozent auf 142.60 USD), Walt Disney (+ 0.78 Prozent auf 105.94 USD) und Apple (+ 0.53 Prozent auf 198.53 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Amgen (-2.28 Prozent auf 265.86 USD), Merck (-2.16 Prozent auf 75.97 USD), IBM (-1.94 Prozent auf 249.20 USD), Salesforce (-1.54 Prozent auf 275.42 USD) und UnitedHealth (-1.27 Prozent auf 380.64 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 25’786’389 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2.892 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie. Hier wird ein KGV von 8.71 erwartet. Die Verizon-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.27 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch