Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schliesst mit Gewinnen

Am Dienstag bewegte sich der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 0.25 Prozent stärker bei 42’866.87 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 16.956 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0.057 Prozent stärker bei 42’786.19 Punkten in den Handel, nach 42’761.76 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 42’710.09 Punkte, das Tageshoch hingegen 42’925.94 Zähler.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, den Stand von 41’249.38 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 10.03.2025, den Stand von 41’911.71 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.06.2024, lag der Dow Jones noch bei 38’868.04 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 1.12 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 45’054.36 Punkten. Bei 36’611.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Nike (+ 3.17 Prozent auf 63.87 USD), Walt Disney (+ 2.65 Prozent auf 118.73 USD), Merck (+ 2.55 Prozent auf 81.35 USD), Chevron (+ 1.84 Prozent auf 143.35 USD) und IBM (+ 1.53 Prozent auf 276.24 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Travelers (-1.79 Prozent auf 263.00 USD), Salesforce (-1.48 Prozent auf 268.22 USD), McDonalds (-1.43 Prozent auf 300.43 USD), Cisco (-1.14 Prozent auf 65.15 USD) und Boeing (-0.82 Prozent auf 215.73 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 35’365’175 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones hat die Microsoft-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.088 Bio. Euro den grössten Anteil.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8.91 erwartet. Die Verizon-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.27 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

