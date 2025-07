Börse Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im MDAX

Am Donnerstag legte der MDAX via XETRA schlussendlich um 1.05 Prozent auf 31’043.16 Punkte zu. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 315.094 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.511 Prozent auf 30’878.21 Punkte an der Kurstafel, nach 30’721.24 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31’087.54 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 30’858.69 Einheiten.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang ein Minus von 0.244 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.06.2025, bewegte sich der MDAX bei 29’720.25 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.04.2025, wies der MDAX 27’148.42 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 17.07.2024, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 25’531.97 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 20.70 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 31’752.97 Punkten. Bei 23’135.20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit HelloFresh (+ 11.11 Prozent auf 8.62 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 9.73 Prozent auf 106.00 EUR), AIXTRON SE (+ 5.13 Prozent auf 16.59 EUR), HOCHTIEF (+ 3.86 Prozent auf 182.80 EUR) und Bechtle (+ 3.49 Prozent auf 39.18 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen Jungheinrich (-16.15 Prozent auf 33.86 EUR), Gerresheimer (-6.72 Prozent auf 47.20 EUR), KION GROUP (-2.21 Prozent auf 51.00 EUR), LEG Immobilien (-0.98 Prozent auf 71.05 EUR) und Ströer SE (-0.85 Prozent auf 46.85 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. 4’307’940 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie hat im MDAX mit 28.560 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Die TUI-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent bei der RTL-Aktie an.

