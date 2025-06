NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Aixtron auf "Hold" mit einem Kursziel von 12,40 Euro belassen. Die europäischen Hersteller von Halbleitern für Industrie und Autobauer hätten optimistische Ausblicke gegeben, schrieb Janardan Menon in seinem am Freitag vorliegenden Branchenkommentar. Damit hätten sie seine Einschätzung bestätigt, dass sich Analog-Chips in der Anfangsphase eines neuen Aufschwungs befänden. Infineon und STMicro bleiben seine Favoriten. Dass die US-Regierung laut Handelsminister Howard Lutnick einige der unter dem früheren Präsidenten Joe Biden gewährten Halbleiterzuschüsse neu verhandele und dass einige Zuschüsse wahrscheinlich gestrichen würden, könnte aber für etwas Gegenwind sorgen./gl/stw;