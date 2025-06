Börse Europa: Euro STOXX 50 fällt letztendlich

Letztendlich gab der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.58 Prozent auf 5’361.90 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4.468 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0.293 Prozent tiefer bei 5’377.34 Punkten, nach 5’393.15 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5’381.60 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’327.74 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1.16 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 12.05.2025, wies der Euro STOXX 50 5’392.36 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 12.03.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5’359.42 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.06.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 5’034.43 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 9.03 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5’568.19 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’540.22 Zählern.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Eni (+ 0.93 Prozent auf 13.84 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0.93 Prozent auf 41.36 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0.55 Prozent auf 4.89 EUR), Bayer (+ 0.23 Prozent auf 27.82 EUR) und Enel (+ 0.05 Prozent auf 8.00 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Deutsche Telekom (-3.75 Prozent auf 31.07 EUR), Stellantis (-2.97 Prozent auf 8.77 EUR), Infineon (-2.39 Prozent auf 35.57 EUR), adidas (-1.95 Prozent auf 205.70 EUR) und Siemens (-1.07 Prozent auf 217.35 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 10’679’093 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 306.987 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.72 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

