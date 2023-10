Chinesische Industriedaten drücken Stimmung: Börsen in Fernost mit unterschiedlichen Vorzeichen

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt waren am Montag Pluszeichen auszumachen.

Der SMI notierte zum Ertönen der Startglocke höher und blieb auch anschliessend in der Gewinnzone. Bei 10'382,19 Einheiten (plus 0,57 Prozent) schloss der heimische Leitindex.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgten nach einem festeren Start der positiven Tendenz des Leitindex. Der SPI schloss 0,50 Prozent höher bei 13'576,24 Punkten, der SLI ging 0,38 Prozent fester bei 1'618,14 Einheiten aus der Sitzung.

Nach zuletzt zwei Handelstagen mit Abgaben hat der schweizerische Aktienmarkt am Montag mit einem Plus geschlossen. Teilnehmer verwiesen zur Begründung vor allem auf die ausgebliebene Eskalation im Nahen Osten. Trotz der Ausweitung der israelischen Bodenoffensive am Wochenende ist zudem bisher ein neuer Preisschock beim Ölpreis ausgeblieben. Die Notierungen für WTI und Brent gaben zu Wochenbeginn sogar deutlich nach.

Zudem herrschte leichte Zurückhaltung, da mit der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch sowie dem US-Arbeitsmarktbericht für Oktober am Freitag im Wochenverlauf wichtige Termine auf der Agenda stehen.

Zudem ging die Berichtsaison am Montag in eine weitere Runde. Bisher hätten die Firmenabschlüsse ein eher durchzogenes Bild gezeigt, hiess es von Händlern. Hierzulande haben am Berichtstag Clariant und Medmix Zahlen vorgelegt.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt wagten sich die Anleger am Montag aus der Reserve.

Der DAX bewegte sich zum Handelsstart 0,57 Prozent im Plus. Auch anschliessend blieb er auf grünem Terrain, die Kursausschläge hielten sich dabei aber in Grenzen. Bei 14'716,54 Indexpunkten und damit 0,20 Prozent höher beendete das deutsche Börsenbarometer die Montagssitzung.

Vor einer Woche war der DAX auf 14'630 Punkte gesunken, diesen tiefsten Stand seit März behalten die Anleger im Blick. Denn die Stabilisierung stehe angesichts der weiterhin drohenden Gefahr eines Flächenbrands im Nahen Osten auf wackligen Füssen, wie Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei RoboMarkets, betonte.

Unternehmensseitig war es zu Beginn einer ereignisreichen Woche mit vielen Quartalsberichten, Notenbankentscheidungen und dem US-Arbeitsmarktbericht noch relativ ruhig. Beim Blick in den Makrodaten-Kalender zog am Nachmittag die Veröffentlichung der Inflationszahlen aus Deutschland für den Oktober die Aufmerksamkeit auf sich. Die Jahres-Teuerungsrate ging stärker zurück als erwartet und erreichte mit einem Wert von 3,8 Prozent den tiefsten Wert seit August 2021. Auch aus Spanien kamen zum Thema Inflation positive Nachrichten: Dort zogen die Verbraucherpreise im Oktober weniger stark an als erwartet.

WALL STREET

Die US-Börsen legten einen starken Wochenauftakt hin.

Der Dow Jones Index eröffnete die Sitzung etwas fester und kletterte dann immer weiter nach oben. Mit deutlichen Gewinnen in Höhe von 1,58 Prozent - bei einem Schlussstand von 32'928,96 Zählern - ging der US-Traditionsindex in den Feierabend. Der technologielastige NASDAQ Composite startete ebenfalls höher und hielt sich dann auf grünem Terrain. Bei 12'789,48 Einheiten (plus 1,16 Prozent) schloss der Tech-Index.

Die Wall Street ging am Montag dank der ausgebliebenen Eskalation im Nahostkrieg mit Aufschlägen in eine ereignisreiche Woche. Trotz des offensichtlichen Beginns der israelischen Bodenoffensive im Gazastreifen ist es bei Drohgebärden anderer Staaten der Region geblieben, eine Ausweitung des Krieges ist nicht zu beobachten. "Der Konflikt scheint keine grössere Ausweitung im Nahen Osten nach sich zu ziehen. Die Nachfrage nach sicheren Anlagen hat nachgelassen, nachdem die israelische Militäraktion in Gaza vorsichtiger ausgefallen ist als ursprünglich erwartet", sagte Marktstratege Stephen Innes von SPI Asset Management.

Trotz der israelischen Bodenoffensive am Wochenende ist bisher ein neuer Ölpreisschock ausgeblieben, die Erdölpreise sanken zuletzt sogar. Im aktuellen Umfeld sind das positive Nachrichten, die die Aktienmärkte stützen. Nachdem wichtige Indizes der Wall Street in den Korrekturmodus gewechselt sind, werten Händler die aktuell positive Stimmung angesichts der anstehenden Ereignisse durchaus als leicht überraschendes Signal. Denn am Mittwoch und Freitag stehen mit der Zinsentscheidungen der Fed und dann dem Arbeitsmarktbericht wichtige Weichenstellungen an, die tendenziell eher zur Zurückhaltung mahnen.

ASIEN Die Börsen in Fernost bewegen sich am Dienstag in verschiedene Richtungen.

In Tokio steigt der japanische Leitindex Nikkei 225 um 0,22 Prozent auf 30'764,89 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite hingegen um 0,15 Prozent auf 3'017,16 Zähler. In Hongkong beträgt das Minus beim Hang Seng 0,69 Prozent auf 17'112,31 Einheiten (06:58 Uhr MEZ).

Schwächesignale aus der Industrie Chinas hat am Dienstag die Stimmung an den Börsen des Landes getrübt. Positive Vorgaben der US-Börsen verpufften somit. Denn die Stimmung in grossen und staatlichen chinesischen Industriebetrieben trübte sich im Oktober ein. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe fiel im Vergleich zum Vormonat nach einer Erholung in den Vormonaten wieder unter die kritische Marke von 50 Punkten, unter der mit einem Rückgang der industriellen Aktivität zu rechnen ist.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires