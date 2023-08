Vor weiteren Inflationsdaten: SMI und DAX eröffnen mit Gewinnen -- Asiatische Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt eröffnet am Donnerstag im Plus.

Der SMI legt in den ersten Handelsminuten um 0,3 Prozent auf 11'123,50 Puntke zu.

Die Vorgaben aus Übersee waren allerdings gemischt: Positiv waren jene aus New York, wobei die Erholungsdynamik aber gegen Handelsschluss nachgelassen hat. In Fernost ging es an den wichtigsten Handelsplätzen in China nach durchwachsenen Wirtschaftssignalen hingegen etwas nach unten. Die Stimmung in den Chefetagen chinesischer Unternehmen ist unverändert angeschlagen, wie die neusten Einkaufsmanagerdaten aus dem Reich der Mitte zeigen. Hierzulande ist die UBS nach der Publikation von Zahlen und News zur CS-Integration im Fokus. Die Neuigkeiten kommen vorerst gut an.

Die Schlüsselfrage an den Märkten bleibt aber jene nach den Zinsen und somit nach der künftigen Geldpolitik der wichtigsten Notenbanken. Am Vortag hatten Inflationsdaten aus Deutschland die Zinssorgen weder geschürt noch gemildert. Am Berichtstag steht nun die Inflationsrate aus dem gesamten Euroraum auf der Agenda, die laut Ökonomen erneut leicht gesunken sein dürfte. Noch wichtiger dürfte am Freitag die Publikation des monatlichen US-Arbeitsmarktberichtes sein. Zuletzt hatten eher schlechte Makrodaten aus den USA Hoffnungen auf eine Zinspause des Fed im September geweckt.

Der deutsche Aktienmarkt startet am Donnerstag freundlich.

Der DAX eröffnet mit einem Plus von 0,29 Prozent bei 15'937,39 Punkten. Die 16'000-Punkte-Marke bleibt somit in Reichweite.

Inflationsdaten aus Deutschland hatten tags zuvor Zinssorgen weder geschürt noch gemildert. An diesem Donnerstag steht die Inflationsrate im Euroraum auf der Agenda. Ökonomen zufolge dürfte diese erneut leicht gesunken sein. Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg erwartet die vorläufige Inflation im August bei 5,1 Prozent nach zuletzt 5,3 Prozent. Die Zahl ist relevant für den nächsten Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank im September.

Die Vorgaben aus Übersee waren gemischt. In New York hatten die Erholungsdynamik an den Börsen zur Wochenmitte etwas nachgelassen. In Fernost ging es an den wichtigsten Handelsplätzen in China nach durchwachsenen Wirtschaftssignalen etwas nach unten.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit positiven Vorzeichen.

Der Dow Jones Index ging kaum verändert in den Mittwochshandel und zeigte sich auch im weiteren Handelsverlauf nahe der Nulllinie. Letztendlich gewann er 0,11 Prozent auf 34'890,77 Punkte. Der NASDAQ Composite notierte zur Startglocke etwas höher. Anschliessend bewegte sich auf grünem Terrain, wo er die Sitzung 0,54 Prozent fester bei 14'019,31 Punkten beendete.

Mässige Wirtschaftszahlen aus den USA hatten am Vortag die Hoffnungen auf eine Zinspause der US-Notenbank Fed im September erneut aufleben lassen und die Aktienkurse nach oben getrieben. Börsianer sind aber noch uneins, ob die jüngste Kurserholung nur ein kurzes Zwischenspiel ist oder zu einer Trendwende wird.

Hinweise zum Zustand der Wirtschaft blieben daher im Fokus. Denn fallen diese zu positiv aus, könnte das die Fed veranlassen, den Leitzins im Ringen mit der hohen Inflation noch weiter anzuheben. Allerdings bergen starke Zinssteigerungen auch das Risiko einer grösseren Wirtschaftsflaute, da Kredite teurer werden. Unternehmen halten sich dann bei Investitionen zurück und Menschen stellen teure, kreditfinanzierte Anschaffungen erst einmal hinten an. Die zur Wochenmitte veröffentlichten Zahlen des Arbeitsmarktdienstleisters ADP lieferten keine frischen Erkenntnisse, wichtiger wird der monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am Freitag. Laut den ADP-Daten wurden im August in der Privatwirtschaft nicht ganz so viele Stellen geschaffen wie erwartet. Allerdings wurde der hohe Beschäftigungsaufbau des Vormonats nach oben revidiert.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigen sich am Donnerstag uneins.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei um 0,88 Prozent höher bei 32'619,34 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite gegen 8:45 Uhr unserer Zeit um 0,50 Prozent auf 3'122 Einheiten runter. Gleichzeitig gibt der Hang Seng in Hongkong um 0,47 Prozent auf 18'397 Zähler nach.

An den chinesischen Börsen geht es nach durchwachsenen Wirtschaftssignalen etwas nach unten. Eine wirkliche Verbesserung der chinesischen Wirtschaft sei nicht auszumachen, hiess es von den Experten der ING. Der Einkaufsmanagerindex in der Industrie blieb unter der Expansionsschwelle und im Dienstleistungssektor verschlechterte er sich.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires