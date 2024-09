SMI und DAX vorbörslich tiefer -- Shanghai Composite legt kräftig zu

SCHWEIZ

Anleger werden sich an der Schweizer Börse im Montagshandel wohl zunächst zurückhalten.

Der SMI legt aller Voraussicht nach einen negativen Handelsstart hin.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI dürften ebenfalls auf rotem Terrain eröffnen.

Nach der Rally an den Börsen in der vergangenen Woche, dürften die Aktienmärkte am Montag wenig verändert starten. Das Einsetzen von Gewinnmitnahmen wäre keine Überraschung. Wichtig ist dabei, dass im DAX das Niveau um 19'000 Punkte nicht wieder unterschritten wird. Die Börsenstimmung bleibt derweil gut mit der Ankündigung massiver Stützungsmassnahmen der chinesischen Behörden für die schwächelnde Wirtschaft.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich zunächst eine Verschnaufpause ab.

Der DAX wird vor Börsenauftakt etwas tiefer taxiert.

Eine Fortsetzung der Rekordrally aus der Vorwoche bleibt aber möglich. Die Vorgaben sind nicht eindeutig. Am Freitag ging der Handel an der Wall Street durchwachsen zu Ende. Ähnlich ist das Bild an den asiatischen Börsen. In China ging die Rally am letzten Handelstag vor der "Goldenen Woche" wegen der Hoffnung auf staatliche Konjunkturmassnahmen weiter, doch in Japan gab es eine Verkaufswelle. Shigeru Ishiba hatte sich im Rennen um den Vorsitz seiner Partei überraschend durchgesetzt und soll damit neuer Premierminister werden. Anleger hatten auf stärkere geldpolitische Anreize unter seinem Rivalen gesetzt.

WALL STREET

Mit einer uneinheitlichen Tendenz hat die Wall Street den letzten Handelstag der Woche beendet.

Der Dow Jones bewegte sich im Freitagshandel überwiegend in der Gewinnzone und legte zum Sitzungsende um 0,33 Prozent auf 42'313,00 Punkte zu. Zeitweise erreichte er sogar ein neues Rekordhoch.

Der NASDAQ Composite zeigte sich etwas schwächer und verlor zum Handelsschluss 0,39 Prozent auf 18'119,59 Zähler.

Der mit Spannung erwartete PCE-Preisindex für August ist im Rahmen der Markterwartungen ausgefallen und steht einer weiteren deutlichen Zinssenkung der US-Notenbank im November nicht im Wege. Weitere Klarheit dürfte hier jedoch vor allem der September-Arbeitsmarktbericht in der kommenden Woche bringen, hiess es von JP Morgan.

Beim PCE-Preisindex für August, das von der Notenbank favorisierte Preismass, lag der Gesamtindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) bei 2,2 (Vormonat: 2,5) Prozent. Die Fed strebt eine Inflationsrate von 2 Prozent an. Im Monatsvergleich stieg der PCE-Preisindex im August um 0,1 (0,2) Prozent. In der Kernrate, ohne die volatilen Komponenten Nahrung und Energie, erhöhte sich der Index um 2,7 (2,6) Prozent auf Jahres- und um 0,1 (0,2) Prozent auf Monatssicht. Ökonomen hatten hier 2,7 und 0,2 Prozent erwartet.

Indessen haben sich die US-Verbraucher mit ihren Ausgaben zurückgehalten. Verglichen mit dem Vormonat stiegen diese im August um 0,2 Prozent. Für die Einkommen wurde ein Anstieg um 0,2 Prozent vermeldet. Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im September aber aufgehellt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung stieg auf 70,1 von 67,9 Ende August. Ökonomen hatten 69,3 erwartet.

Die Daten stehen einer weiteren kräftigen Zinssenkung der Fed im November nicht im Wege. Zuletzt gab es wieder verstärkt Spekulationen, ob die US-Notenbank erneut die Zinsen in einem grossen Schritt um 50 Basispunkte senken wird, um die US-Wirtschaft weiter zu stützen, oder nur um 25 Basispunkte.

ASIEN

Extreme Kursbewegungen kennzeichnen am Montag das Bild an den Aktienmärkten in Ostasien.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 verliert zeitweise 5,00 Prozent auf 37'836,14 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite derweil stellenweise um 8,27 Prozent hoch auf 3'342,93 Zähler. In Hongkong klettert der Hang Seng zwischenzeitlich um 4,10 Prozent auf 21'477,50 Einheiten.

Das Kursdebakel in Tokio hatte sich am Freitag unmittelbar nach Börsenschluss bereits abgezeichnet, als der Yen mit dem Wahlsieg von Shigeru Ishiba zum neuen Chef der Regierungspartei LDP und damit designierten japanischen Premier massiv angezogen hatte und auch die Futures auf den Nikkei-225 eingeknickt waren. Ishiba hatte - anders als Wettbewerber um das Amt des LDP-Chefs - im Vorfeld für steigende Zinsen in Japan plädiert.

Händler erklären den Kursabsturz daneben aber auch mit Gewinnmitnahmen, nachdem es in den Wochen zuvor deutlich nach oben gegangen war. Verwiesen wird zudem darauf, dass die japanische Industrieproduktion im August im Vergleich zum Vormonat um 3,3 Prozent gesunken ist und damit viel deutlicher als prognostiziert. Das verkompliziere den von der Notenbank eingeschlagenen Weg allmählicher Zinserhöhungen, so Händler.

