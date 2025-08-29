SMI knapp im Minus -- DAX leichter -- Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert zum Wochenschluss kaum verändert.

Der SMI bewegt sich am Vormittag knapp im der Verlustzone.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI zeigen sich ebenfalls mit leicht negativer Tendenz.

Vor den am Nachmittag erwarteten US-Preisdaten hielten sich die Anleger zurück, heisst es am Markt. Die Zinssenkungserwartungen an die US-Notenbank Fed seien sehr hoch und damit auch das Potenzial für Enttäuschungen, meinte ein Händler. Zudem blickten die Anleger auf einen kursmässig erfreulichen Monat August zurück und könnten daher auch einen Teil der Gewinne einfahren.

Um 14.30 Uhr wird in den USA der PCE-Deflator veröffentlicht - das von der Notenbank Fed bevorzugte Inflationsmass. Dies könnte die Zinserwartungen merklich beeinflussen, heisst es. Derzeit wird am Markt mit einer Wahrscheinlichkeit von 87 Prozent eine Zinssenkung des Fed im September um einen Viertelpunkt erwartet. Daneben werden auch noch der Einkaufsmanagerindex aus Chicago und das Konsumentenvertrauen der Uni Michigan veröffentlicht. Bereits um 14.00 Uhr wird ausserdem die vorläufige Inflationsrate aus Deutschland publiziert.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt halten sich am Freitag zurück.

Der DAX bewegt sich auch aktuell auf rotem Terrain, nachdem er 0,38 Prozent tiefer bei 23'949,43 Punkten gestartet ist.

Zuletzt hatte der DAX nur mit Mühe seine 50-Tage-Linie verteidigt, die als Gradmesser für den mittelfristigen Trend derzeit seitwärts tendiert. Mit seinem Wochentief vom Vortag bei 23'972 Punkten lag er zeitweise darunter. Gleichzeitig bleibt aber auch der Rekord von Mitte Juli bei 24'639 Punkten weiter in Sichtweite. Dem DAX fehlt es an einem klaren Trend. Geopolitische Unsicherheiten mit Blick auf den Ukraine-Krieg sowie die US-Zollpolitik belasten, während das Boom-Thema Künstliche Intelligenz zuletzt an Fahrt verloren hat

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich am Donnerstag gespalten.

Der Dow Jones begann die Sitzung marginal höher und tendierte auch weiterhin auf dem Niveau, sodass er schliesslich 0,16 Prozent höher bei 45'636,90 Punkten schloss.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite bewegte sich im Verlauf nach oben und gewann bis zum Handelsende 0, Prozent auf 21'705,16 Einheiten.

Auch wenn die mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von NVIDIA den Erwartungen nicht voll umfänglich gerecht wurden, präsentierten sich die Wall Street-Börsen behauptet. Das KI-Halbleiterflaggschiff verfehlte im wichtigen Geschäftsbereich Rechenzentren die Umsatz-Konsenserwartung ganz knapp, übertraf aber insgesamt mit bereinigtem Gewinn und dem Umsatz die Analystenschätzungen. Der Ausblick fiel ebenfalls höher als erwartet aus, allerdings heisst es dazu von NVIDIA auch, dass man für das laufende Quartal nicht von der Lieferung von H20-Chips nach China ausgehe.

Konjunkturseitig ist die Revision des US-BIP im zweiten Quartal mit annualisiert 3,3 Prozent etwas höher ausgefallen als mit 3,1 Prozent geschätzt. Zugleich fielen die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten nah an den Prognosen aus. Sie dürften etwas mehr Aufmerksamkeit als üblich erfahren, nachdem US-Notenbankchef Jerome Powell jüngst das Schwergewicht auf Risiken am Arbeitsmarkt gelegt und damit die herrschende Zinssenkungsfantasie für die September-Sitzung der US-Notenbank befeuert hatte.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Asien zeigen sich am Freitag uneinheitlich.

In Tokio gibt der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 07:00 MESZ 0,32 Prozent auf 42'693,37 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,16 Prozent höher bei 3'849,76 Zählern.

In Hongkong gewinnt der Hang Seng 0,63 Prozent auf 25'156,89 Einheiten.

In engen Spannen uneinheitlich zeigen sich am Freitag die Börsen in Asien und Australien. Die Märkte werden gestützt von den guten Vorgaben aus den USA. Dort wurde das BIP auf 3,3 Prozent im zweiten Quartal nach oben revidiert und die wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosenunterstützung positiv aufgenommen. Im Fokus steht nun allerdings als wichtigster Indikator des Tages der PCE-Index am Nachmittag. Er gilt als bevorzugte Messlatte der US-Notenbank für die Inflation. Die Fed ist bei ihren Zinsentscheidungen derzeit hin- und hergerissen: "Der Fokus liegt weiterhin auf dem empfindlichen Gleichgewicht zwischen erhöhter Inflation und einem sich abschwächenden Arbeitsmarkt .", sagte Jim Baird, Chief Investment Officer bei Plante Moran Financial Advisors.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires