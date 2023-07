Fed-Zinsentscheid naht: SMI & DAX leichter -- Asiatische Börsen letztlich schwächer

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch im Minus.

Der SMI ging 0,07 Prozent schwächer bei 11'223,96 Punkten in die Sitzung und verbleibt auch im weiteren Verlauf in der Verlustzone.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgen der Tendenz des Leitindex.

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert zur Wochenmitte schwächer. Die Vorgaben aus den USA sind zwar wiederum leicht positiv. Aber vor der am Abend anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed dürften sich die Anleger zurückhalten. "Die Augen sind auf das Fed gerichtet", kommentiert die Credit Suisse. Ökonomen erwarten grossmehrheitlich eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte (BP). Dabei dürften die Marktteilnehmer vor allem auf Hinweise über die weitere Geldpolitik achten und jedes Wort auf die Goldwaage legen. Auch die Europäische Zentralbank (EZB) dürfte am Donnerstag eine Zinserhöhung bekanntgeben. Wie es danach weitergeht, ist ungewiss.

Daneben läuft die Berichtsaison auf Hochtouren. Am Vorabend nach US-Börsenschluss haben die beiden Techriesen Microsoft und Alphabet ihre Quartalszahlen veröffentlicht und damit die Erwartungen übertroffen. Dabei legten Alphabet nachbörslich zu, während Microsoft nachgaben. Hierzulande stehen am Berichtstag "nur" Zahlen von Unternehmen aus den hinteren Rängen auf dem Programm. Dafür geht es am Donnerstag in die vollen, wenn gleich vier Bluechipunternehmen, nämlich Holcim, Nestlé, Roche und VAT, zusammen mit weiteren 12 Firmen Einblick in ihre Bücher gewähren.

DEUTSCHLAND

Die deutsche Börse zeigt sich schwächer.

Der DAX ging 0,17 Prozent schwächer bei 3'241,10 Punkten in den Mittwochshandel und verzeichnet auch im weiteren Verlauf Verluste.

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte schwächer. Schon seit Tagen hat sich der deutsche Leitindex über der Marke von 16 000 Punkten etabliert, mit verhaltener Tendenz nach oben. Über den weiteren Fortgang dürften jedoch erst die Sitzungen der US-Notenbank Fed am Abend sowie der Europäischen Zentralbank am Donnerstag entscheiden. Die Fed wird ihren Leitzins mit grosser Wahrscheinlichkeit erneut anheben. Und auch bei der EZB rechnen die meisten Beobachter mit einer weiteren Zinserhöhung. Dies dürfte die weitere Richtung an den internationalen Börsen vorgeben. Daneben nimmt die Saison der Quartalsbilanzen weiter Fahrt auf. Am Vorabend hatten die Deutsche Börse und der Stromkonzern RWE Quartalszahlen veröffentlicht. An diesem Mittwoch standen neben anderen die Geschäftsberichte der Deutschen BankMTU Aero Engines und der Porsche AG auf der Agenda.

WALL STREET

Die US-Börsen beendeten den Dienstagshandel im Plus.

Der Dow Jones Index legte letztlich um marginale 0,08 Prozent auf 35'438,07 Punkte zu, nachdem er die Sitzung kaum verändert eröffnet hatte. Im Handelsverlauf erreichte er ausserdem ein neues Jahreshoch. Der technologielastige NASDAQ Composite ging bei 14'144,56 Zählern um 0,61 Prozent stärker aus dem Handel. Er war bereits im Plus gestartet und hatte seine Gewinne anschliessend ausgebaut.

Vor wichtigen Geschäftszahlen grosser US-Technologiekonzerne und der nahenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed legten die Börsen in New York am Dienstag zu. Als Fundament des leichten Optimismus fungierte die Annahme, dass es der Fed trotz ihres Zinserhöhungszyklus gelingen werde, der US-Konjunktur eine weiche Landung ohne Rezession zu bescheren. Auch ging die Überzeugung um, der Zinsgipfel in den USA sei mit der nächsten Zinserhöhung erreicht.

Doch müssen diese Annahmen durch die Kommentare von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell am Mittwoch untermauert werden. Sollte Powell weitere Zinserhöhungen andeuten, dürfte die Wall Street auf Talfahrt gehen, waren sich Händler ziemlich sicher. Denn dann müsste ein Teil des Optimismus in Sachen Konjunktur- und Zinsentwicklung ausgepreist werden. "Die Fed-Vertreter werden Anleger daran erinnern, dass der Zinserhöhungszyklus wahrscheinlich noch nicht zu Ende ist und eine weitere Zinserhöhung in den USA wahrscheinlich bevorstehen wird. Es besteht also eine grosse Chance, dass die Fed denjenigen die Laune verderben wird, die glauben, dass die Zinserhöhung in dieser Woche die letzte für diesen Straffungszyklus in den USA sein wird", warnte Analystin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote unmissverständlich.

Die US-Konjunkturdaten des Tages fielen indes besser als erwartet aus. Wie das Forschungsinstitut Conference Board berichtete, stieg der Index des Verbrauchervertrauens auf 117,0. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 112,0 erwartet. Der Vormonatswert wurde zudem nach oben revidiert.

ASIEN

An den asiatischen Börsen ging es am Mittwoch nach unten.

Der japanische Leitindex Nikkei hat letztlich 0,04 Prozent auf 32'668,34 Punkte verloren.

Während der Shanghai Composite 0,26 Prozent auf 3'223,03 Einheiten verloren hat, ging es für den Hang Seng in Hongkong schliesslich 0,36 Prozent auf 19'365,14 Zähler nach unten.

Mit dem näherrückenden Zinsentscheid der US-Notenbank hielten sich die Anleger an den ostasiatischen Börsen am Mittwoch meist zurück. An den chinesischen Handelsplätzen kam es nach dem kräftigen Anstieg vom Dienstag zeitweise zu kleineren Gewinnmitnahmen, letztlich ging es jedoch auch hier etwas nach unten.

Die US-Notenbank wird das Ergebnis ihrer Zinssitzung am späten Mittwoch bekanntgeben, wenn die Börsen in Asien längst geschlossen sind. Es wird weithin erwartet, dass die Fed den Leitzins um 25 Basispunkte anheben wird. Allerdings herrscht Unsicherheit darüber, ob damit der Zinsgipfel erreicht ist oder die Fed weitere Zinserhöhungen in Aussicht stellen wird.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires