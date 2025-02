Bilanzzahlen im Fokus: Dow fester -- SMI knapp im Plus -- DAX legt kräftig zu -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Mittwoch trotz anhaltender Unsicherheiten seine Gewinnserie seit Jahresbeginn weiter fort.

Der SMI bewegt sich aktuell leicht auf grünem Terrain und sichert die Marke von 13'000 Punkten ab, nachdem er die Sitzung 0,23 Prozent tiefer bei 12'994,42 Punkten eröffnet hat.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI zeigen sich ebenfalls fester. Der SPI war zuvor marginale 0,06 Prozent tiefer bei 17'181,12 Punkten gestartet. Der SLI notierte zum Start 0,05 Prozent leichter bei 2'109,91 Einheiten.

Händler mahnen allerdings zur Wachsamkeit. Einerseits setzten Anleger offenbar auf stabile und dividendenstarke Titel im Leitindex und befeuerten damit die Rekordjagd. Andererseits sei der SMI mittlerweile deutlich überhitzt und solche Höchstkurse animierten auch zu Gewinnmitnahmen.

Derweil legten zahlreiche Unternehmen Zahlen vor, die teils zu starken Kursausschlägen führen. Nun richtet sich der Fokus auf die am Abend anstehenden Ergebnisse des Chip-Giganten NVIDIA . Auf dessen Schultern lastet laut Händlern grosser Druck, die Erwartungen seien hoch. Zudem zeige die US-Wirtschaft erste Ernüchterungsanzeichen und das rabiate Vorgehen der neuen US-Administration sorge für erhebliche Unruhe. Immer neue Zolldrohungen oder auch mögliche weitere Beschränkungen der Chip-Branche erhöhten die Unsicherheit.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich am Mittwoch deutlich stärker.

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,72 Prozent höher bei 22'571,93 Punkten und hält sich auch anschliessend klar im Plus. Das in der Vorwoche erreichte Rekordhoch steht bei 22'935 Punkten.

Die Hoffnung auf eine anziehende Wirtschaft sowie positiv aufgenommene Unternehmenszahlen haben Anleger am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte in Kauflaune versetzt. Das in der Vorwoche erreichte Rekordhoch bei 22'935 Punkten kommt näher.

"Schlimmer kann es für die deutsche Wirtschaft nicht mehr kommen, mit Schwarz-Rot kann es also nur besser werden, so lautet derzeit das Kaufargument für deutsche Aktien", schrieb Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets.

Die europäischen Börsen - allen voran der DAX - spielten aktuell in einer eigenen Liga und lösten sich zunehmend von der Wall Street, hiess es bei Index Radar. "Sollte die Euphorie um die amerikanischen KI-Giganten weiter nachlassen, könnte sich der Kapitalstrom aus den USA in Richtung Europa fortsetzen", so die Experten auch schon mit Blick auf die am Abend nach US-Börsenschluss anstehenden Geschäftszahlen des KI-Chipkonzerns NVIDIA.

WALL STREET

An der Wall Street greifen die Anleger zur Wochenmitte vorsichtig zu.

So eröffnete der Dow Jones mit einem minimalen Plus von 0,03 Prozent bei 43'635,42 Zählern und legt anschliessend moderat zu.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite zieht daneben deutlicher an, nachdem er schon zum Start um 0,44 Prozent auf 19'109,32 Punkte gestiegen war.

Im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von NVIDIA legt die Wall Street tendenziell leicht zu. Für Zurückhaltung sorgen jedoch die immer neuen Zoll-Ankündigungen der US-Regierung. So müssen die geplanten Importzölle von 25 Prozent auf Waren aus Mexiko und Kanada nun doch noch verhandelt werden. Am Montag hatte US-Präsident Trump erklärt, die Zölle würden wie geplant Anfang März eingeführt. Derweil prüft das US-Handelsministerium auch die Einführung von Zöllen auf weltweite Kupferimporte in die USA, und begründet dies mit der nationalen Sicherheit.

Der Fokus liegt aber vor allem auf den Zahlen für das vierte Quartal von NVIDIA, die nach der Schlussglocke bekannt gegeben werden. Technologieaktien, insbesondere solche im Bereich künstliche Intelligenz (KI), standen zuletzt unter Druck, da die Investoren zunehmend nervös wegen der hohen Bewertungen des Sektors werden. Der technologielastige NASDAQ-Composite hat zuletzt vier Handelstage in Folge verloren. Die NVIDIA-Zahlen sind ein Gradmesser dafür, wie es um das rasante Wachstum bei KI bestellt ist. "Was der Chiphersteller über die Aussichten für das nächste Jahr zu sagen hat, hat die Macht, die Märkte zu bewegen, insbesondere angesichts der vielen Bedenken bezüglich Trumps neuer Beschränkungen für chinesische Investitionen und der Entwicklungen bei Deepseek und seinem Bestreben, ein neues KI-Modell auf den Markt zu bringen", sagt AJ-Bell-Analyst Danni Hewson.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigten sich am Mittwoch mehrheitlich stärker.

In Japan ging es für den Nikkei 225 letztlich um 0,25 Prozent auf 38'142,37 Punkte abwärts.

Auf dem chinesischen Festland gewann der Shanghai Composite dagegen 1,02 Prozent auf 3'380,21 Zähler.

Der Hang Seng kletterte um 3,27 Prozent auf 23'787,93 Zähler.

Uneinheitlich ging es am Mittwoch an den Börsen in Ostasien zu, wobei schwächere Vorgaben der Wall Street weitgehend abgeschüttelt wurden. In den USA hatten erneut enttäuschende Konjunkturdaten für Verkaufslaune gesorgt, dazu agierten die Anleger vorsichtig im Vorfeld der Geschäftszahlenvorlage des KI-Dickschiffs NVIDIA.

In Schanghai und insbesondere Hongkong gab es Erholungsbewegungen. Besonders stark legte der Subindex der Technologieaktien zu. Auslöser der Rally ist laut Marktteilnehmern, dass Deepseek nach einer fast dreiwöchigen Unterbrechung den Zugang zu seiner Kernprogrammierschnittstelle wieder geöffnet und einen Dienst wieder aufgenommen habe, der für eine breitere Akzeptanz seines KI-Modells entscheidend sei.

In Tokio lasteten derweil Sorgen vor weiteren US-Zöllen auf der Stimmung. Zuletzt brachte US-Präsident Donald Trump neue Zölle auf Kupfer ins Gespräch.

