Lucid-Aktie unter Druck: Neuer SUV und Reverse-Split als Hoffnung für Anleger
Aktien von UniCredit und Commerzbank freundlich: UniCredit verstärkt Einfluss bei Commerzbank mit 26-Prozent-Anteil
Warteck Invest-Aktie in Grün: Dank Neubewertungseffekten mit mehr als verdoppeltem Gewinn
Swiss Prime Site-Aktie stabil: SPSS Investment Fund Commercial soll die Börse gehen
Stadler-Aktie leicht im Plus: Auftrag aus Stockholm erhalten
DAX 40 998032 / DE0008469008

24’302.79
Pkt
-60.30
Pkt
-0.25 %
12:30:02
Geändert am: 25.08.2025 12:41:22

SMI leichter -- DAX leicht im Minus -- Asiens Börsen letztlich im Plus

Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag etwas leichter. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls nach. Die asiatischen Indizes verbuchten zum Wochenstart Gewinne.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt ist mit moderaten Abgaben in die neue Woche gestartet.

Der SMI hat die Sitzung 0,31 Prozent tiefer bei 12'227,25 Punkten eröffnet und verharrt anschliessend in der Verlustzone.
Die Nebenwerteindizes SPI und SLI sind 0,26 Prozent schwächer bei 16'995,28 Einheiten bzw. 0,25 Prozent im Minus bei 2'020,75 Zählern gestartet und bewegen sich auch aktuell auf rotem Terrain.

"Nach dem guten Lauf der letzten Zeit werden Gewinne mitgenommen", meinte ein Händler mit Verweis auf das Plus des SMI von 1,6 Prozent in der Vorwoche. Die Volumina seien aber sehr tief, wird betont. Dies hänge auch damit zusammen, dass das Finanzzentrum London heute wegen eines Feiertages als Impulslieferant ausfalle. Für den SMI sei das Chartbild aber nach wie vor positiv, meinen Experten. Nach unten sei der Leitindex gut abgesichert.

Die Rede von Fed-Chef Jerome Powell vom letzten Freitag sorgt derweil nach wie vor für viel Gesprächsstoff. Die Stimmung an den Aktienmärkten habe sich dadurch grundsätzlich aufgehellt, meinen Händler. Börsianer gehen nun im Durchschnitt von rascheren Zinssenkungen aus. Allerdings gibt es auch skeptischere Stimmen. Die Kuh sei noch nicht vom Eis, meint ein Experte. Dieser dürfte sich von Aussagen eines US-Notenbankers bestätigt fühlen, der die Erwartungen an eine baldige Zinssenkung am Wochenende dämpfte. Als nächster Fixpunkt gilt der nächste Donnerstag, wenn in den USA die US-PCE-Inflationszahlen und die wöchentlichen Arbeitslosenanträge veröffentlicht werden. Diese beiden Datensätze könnten neue Aufschlüsse zur Entwicklung von Inflation und Konjunktur geben.

DEUTSCHLAND

Mit einem leichten Dämpfer ist der DAX in die neue Börsenwoche gestartet.

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,54 Prozent tiefer bei 24'232,02 Punkten und bewegt sich auch aktuell im Minus, die Verluste werden jedoch zunehmend kleiner.

Mit einem moderaten Dämpfer ist der DAX in die neue Börsenwoche gestartet. Die Bekanntgabe des ifo-Geschäftsklimaindex hatte kaum Einfluss. Der DAX tue sich weiterhin schwer, schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners am Morgen. "Das Allzeithoch aus dem Juli bleibt zwar in Reichweite. Es gibt aber weiterhin zu wenig Käufer, die den DAX über die schwierige letzte Meile tragen könnten". Am Freitag hatten Zinssenkungssignale von US-Notenbankchef Jerome Powell dem wichtigsten deutschen Börsenbarometer etwas Rückenwind gegeben.

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich trotz höherer US-Zölle erneut verbessert. Das ifo-Geschäftsklima stieg im August stärker als erwartet, legte damit den sechsten Monat in Folge zu und erreichte den höchsten Wert seit April 2024. Dennoch bleibt ifo-Präsident Clemens Fuest zurückhaltend mit Blick auf die weitere konjunkturelle Entwicklung: "Die Erholung der deutschen Wirtschaft bleibt schwach."

WALL STREET

Die US-Börsen machten vor dem Wochenende einen deutlichen Satz nach oben.

Der Dow Jones zeigte sich ausgesprochen freundlich und legte um 1,89 Prozent auf 45'631,74 Punkte zu. Im Verlauf markierte er bei 45'668,96 Punkten zeitweise sogar ein neues Rekordhoch.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite tendierte ebenfalls deutlich nach oben und verbesserte sich um 1,88 Prozent auf 21'496,53 Zähler.

Mit einem Kursfeuerwerk hat die Wall Street am Freitag auf ein Zinssenkungssignal von US-Notenbankchef Jerome Powell reagiert. Am Aktienmarkt schossen die Kurse nach oben, am Anleihemarkt fielen die Renditen und der Dollar wertete kräftig ab. Powell hatte in seinen mit Spannung erwarteten Ausführungen den Schwerpunkt auf den Arbeitsmarkt gelegt und vor möglichen Abwärtsrisiken für die Beschäftigung gewarnt. Dazu sagte er, Zolleffekte auf die Preise seien nun deutlich sichtbar und stabile Inflationserwartungen nicht selbstverständlich. Er betonte einmal mehr, dass die Geldpolitik von Daten geleitet werde. Am Zinsterminmarkt wurde darauf zuletzt wieder zu fast 90 Prozent eine Zinssenkung im September eingepreist. Unmittelbar vor dem Powell-Auftritt waren es 70 Prozent gewesen.

"Obwohl es vor der September-Sitzung noch einen weiteren Arbeitsmarktbericht gibt, ist es klar, dass die Fed genug Daten in der Hand hat, um eine Zinssenkung im September zu rechtfertigen", kommentierte Marktexperte David Laut von Abound Financial.

ASIEN

Mit Gewinnen sind die Börsen in Asien in die neue Handelswoche gestartet.

In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 letztlich um 0,41 Prozent auf 42'807,82 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite unterdessen 1,51 Prozent höher bei 3'883,56 Zählern.

In Hongkong gewann der Hang Seng 1,94 Prozent auf 25'829,91 Stellen.

Die Richtung gab die Wall Street vor, wo der Dow-Jones-Index auf Allzeithoch notierte. Für das Kursfeuerwerk sorgte Fed-Chef Jerome Powell, der in seiner Rede in Jackson Hole die Tür für eine Zinssenkung im September weit öffnete. Dies war in dieser Deutlichkeit nicht erwartet worden, für Risiko Assets wie Aktien ging es daraufhin nach oben. An den Zinsmärkten wird zudem auf eine zweite Senkung der US-Leitzinsen im Dezember gesetzt. Der Dollar ging in der Folge etwas in die Knie.

Powell lieferte bei seiner mit Spannung erwarteten Rede am Freitag auf dem Jackson Hole Economic Policy Symposium in Wyoming eine "virtuose Darbietung", sagte Michael Arone, Chef-Anlagestratege bei State Street Investment Management. Laut Dow Jones Market Data kehrten die Renditen für US-Staatsanleihen auf ihren niedrigsten Stand seit über einer Woche zurück. "Der Markt sagt: ,Wir erwarten bis zum Jahresende einige Zinssenkungen'", so Arone. "Ich wäre nicht überrascht, wenn es drei würden", mit einer Senkung um 25 Basispunkte bei jeder der verbleibenden drei Sitzungen der Fed im Jahr 2025, fügte er hinzu.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Keystone, Ionana Davies / Shutterstock.com, Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Die Zukunft des Geldes: Bitcoin, Ripple oder Ethereum - wer macht das Rennen?
Michael Burry: Diese Aktien hielt der "Big Short"-Investor im 2. Quartal 2025
Gold, Öl & Co. in KW 34: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Bekannter Leerverkäufer schiesst gegen Palantir-Aktie: Stärker überbewertet als NVIDIA-Aktie
Die Performance der Kryptowährungen in KW 34: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Lufthansa-Aktie legt zu: Lufthansa ordnet sich offenbar neu
Zweifelhafter Erfolg für Tesla-Aktie: US-Luftwaffe ordert Cybertrucks - für Zielübungen
RWE-Aktie im Minus: Halbjahresergebnisse etwas schwächer als erwartet
SMI leichter -- DAX leicht im Minus -- Asiens Börsen letztlich im Plus

KW 34: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 34: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 34: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
