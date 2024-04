Weitere Erholung: SMI mit festerem Start -- DAX kurz nach Eröffnung über 18'000er Marke -- Märkte in Fernost mehrheitlich höher

SCHWEIZ

Anleger am Schweizer Aktienmarkt greifen am Dienstag wieder etwas zu.

Der SMI beginnt den neuen Tag höher.

Bei den Nebenwerteindizes geht es für den SPI sowie den SLI zum Start ebenfalls bergauf.

Am Schweizer Aktienmarkt kommt es am Dienstag zu einer freundlichen Eröffnung. Positive Vorgaben aus den USA verleihen den Kursen laut Händlern Aufwind. Am Montag hatten die Anleger an der Wall Street dank der Beruhigung im Nahost-Konflikt und vor den demnächst erwarteten Quartalszahlen grosser Technologieriesen wie Meta, Alphabet und Microsoft wieder etwas Mut gefasst. Technologiewerte seien wieder stärker gefragt, nachdem sie zuletzt darunter gelitten hätten, dass die Zinssenkungsfantasie ausgepreist worden sei, heisst es am Markt.

Zudem bestimmen Unternehmensergebnisse die Marschrichtung mit. So haben hierzulande unter anderem der Pharmariese /aktien/alphabet-aktie und der Logistikkonzern Kühne+Nagel über den Geschäftsverlauf im ersten Quartal informiert. Dies stimme die Anleger zuversichtlich, heisst es weiter. Ausserdem werden Impulse von Konjunkturzahlen erwartet. Veröffentlicht werden unter anderem die Einkaufsmanagerindizes für April aus der Eurozone. Dabei hatte der Index für Dienstleistungen im Februar und März nach oben überrascht. In den USA wird mit dem PMI S&P Global ebenfalls ein Einkaufsmanagerindex veröffentlicht. Dagegen gibt es keine Impulse von der US-Notenbank Fed. Denn die Vertreter des Fed befinden sich in der Schweigeperiode, da kommende Woche die Zinssitzung der Notenbank stattfindet.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex nimmt am Dienstag wieder die Marke von 18'000 Punkten und setzt damit seinen positiven Wochenbeginn fort.

Der DAX zieht zum Start marginale 0,002 Prozent an auf 17'861,20 Punkte, legt dann aber schnell zu und übersteigt wieder die 18'000er Marke.

Von seiner zuletzt dreiwöchigen Korrektur scheint sich das Barometer also weiter zu erholen. Zum Treiber könnten am Dienstag die am Vorabend nach US-Börsenschluss präsentierten Quartalszahlen von SAP werden. Die Aktien von Europas grösstem Softwarehersteller sind im DAX das Schwergewicht. Analyst Mohammed Moawalla von Goldman Sachs rechnet mit einer positiven Kursreaktion nach der jüngsten Korrektur. Die Kernpunkte der Anlagestory der Walldorfer seien intakt.

WALL STREET

An der Wall Street ging es am Montag aufwärts.

Der Dow Jones Index beendete den ersten Handelstag der Woche um 0,67 Prozent höher bei 38'239,98 Punkten. Er hatte bereits zum Ertönen der Startglocke zugelegt und war auch anschliessend in der Gewinnzone geblieben. Der NASDAQ Composite ging bei 15'451,31 Punkten um 1,11 Prozent höher aus der Sitzung. Nach einem festen Start hatte er sein Plus im Verlauf noch weiter ausbauen können.

Die ausgebliebene militärische Eskalation zwischen dem Iran und Israel sorgte zum Wochenstart für etwas Erleichterung unter den Anlegern. "Derzeit ist das Bild für die Märkte etwas unübersichtlich, mit grosser Unsicherheit bezüglich der Ereignisse im Nahen Osten, einem massiven Ausverkauf bei US-Technologie-Aktien - dem grössten seit etwa 18 Monaten - und steigenden Renditen, da Zinssenkungen zunehmend nach hinten verschoben werden", kommentierte Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank das Marktumfeld.

Neben der an Fahrt aufnehmenden Berichtsperiode blickten Anleger am Montag auch bereits auf die persönlichen Ausgaben der US-Verbraucher mit dem von der US-Notenbank zur Messung der Inflation bevorzugten PCE-Deflator am Freitag. Dieser dürfte der Zinssenkungsdebatte einen neuen Impuls verleihen. Konjunkturseitig hat sich indessen die Wirtschaftsaktivität in den USA etwas verstärkt. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) stieg auf einen Stand von plus 0,15. Für den Februar wurde der Indexstand auf plus 0,09 revidiert.

Mit Blick auf die Berichtssaison werden in der laufenden Woche mit Tesla, Meta, Microsoft und Alphabet gleich vier Aktien aus der viel beachteten Gruppe der sogenannten "Magnificent Seven" Quartalszahlen vorlegen. Bei den Anlegern dürfte dies zu einer gewissen Zurückhaltung beitragen.

ASIEN

Die asiatischen Indizes tendieren am Dienstag überwiegend fester.

In Tokio konnte der Leitindex Nikkei 225 letztendlich um 0,30 Prozent zulegen auf 37'552,16 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es derweil für den Shanghai Composite um 0,54 Prozent nach unten auf 3'028,19 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong klettert 1,74 Prozent auf 16'799,09 Stellen.

Die ausgebliebene militärische Eskalation zwischen dem Iran und Israel sorgt am Dienstag weiter für Erleichterung und in der Folge für eine steigende Risikobereitschaft. An den meisten asiatischen Börsen und in Australien setzt sich der positive Trend des Vortages fort. Allerdings ist die Dynamik vielerorts eher mässig. Händler rechnen kurzfristig denn auch nicht mehr mit grossen Sprüngen am Aktienmarkt. Der Fokus wechsle wegen der Berichtsperiode hin zu den Einzelwerten, heisst es.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires