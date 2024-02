Durchatmen nach der von NVIDIA getriebenen Vortagesrally: SMI etwas fester -- DAX stabil -- Asiens Märkte wenig verändert - Feiertag in Japan

SCHWEIZ

An der Schweizer Börse sind am Freitag leichte Kurszuwächse zu beobachten.

Der SMI begann die Sitzung 0,18 Prozent im Plus bei 11'406,58 Punkten und bleibt dann knapp im Plus.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgen nach einem freundlichen Start der leicht positiven Tendenz des Leitindex.

Der hiesige Markt hinkt laut Händlern wie schon am Vortag anderen Märkten hinterher. Denn die defensiven Marktschwergewichte fristen wohl weiterhin ein Mauerblümchendasein. Derweil heizt nämlich das enorme Wachstum des Halbleiterkonzerns NVIDIA und die Fantasie für Künstliche Intelligenz das Rally bei den Technologiewerten weiter an.

Davon profitierten hierzulande die Technologiewerte zwar auch und gewannen zum Teil kräftig an Wert. Doch dies half wenig, wenn der Gesamtmarkt von hohen Kursverlusten der Nestlé-Aktien zurückgebunden wird. Dazu kamen schwache Roche-Titel. Der Pharmariese leidet seit einiger Zeit unter einer Kursschwäche. "Doch ohne Miteinbezug der drei SMI-Riesen Nestlé, Novartis und Roche bleibt der Rekord des SMI von Anfang 2022 auf knapp 13'000 Punkten in weiter Ferne", sagt ein Händler.

Derweil ist die Berichtsaison zum Wochenschluss hierzulande abgeflacht. Allerdings sorgt die angeschlagene Meyer Burger für Aufsehen. Der Solarzellenhersteller will ein neues Kapitel aufschlagen und sich Kapital besorgen. Zudem wird der Wegzug aus Deutschland vorbereitet.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex bewegt sich am Freitag nach der Vortagesrally wenig.

Der DAX stieg bei 17'372,01 Punkten und damit marginale 0,01 Prozent fester in die Sitzung ein. Anschliessend bleibt der DAX im Bereich des Vortagesschlusskurses.

Der rekordhohe DAX steuert am Freitag mit weiteren Gewinnen auf ein starkes Wochenergebnis zu. Die Bewegungen halten sich zum Ende der Woche aber in Grenzen. Nach der Kursrally am Donnerstag dürfte das Wochenplus des DAX nun auf etwas weniger als zwei Prozent steigen. In New York hatten die Börsen am Donnerstag ihre Kursgewinne im Verlauf ausgebaut. Vor allem der technologielastige NASDAQ 100 machte angetrieben von NVIDIA und der Fantasie für Künstliche Intelligenz (KI) mit einem Kurssprung auf sich aufmerksam, der erstmals über der Marke von 18'000 Punkten endete.

Für Bewegung sorgen wieder einmal Unternehmenszahlen: Vorbörslich legten bereits die DAX-Schwergewichte BASF und Deutsche Telekom ihre Zahlen vor.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich in der Donnerstagssitzung deutlich höher.

Der Dow Jones Index konnte mit einem Plus von 1,18 Prozent bei 39'068,78 Punkten in den Feierabend gehen. Der NASDAQ Composite sprang ebenfalls kräftig an und gewann 2,96 Prozent auf 16'041,62 Zähler.

NVIDIA versetzte Anleger an der Wall Street am Donnerstag in Kauflaune. Der Aktienterminmarkt zeigte sich fester. Der Entwickler von Grafikprozessoren und Chipsätzen hat mit den Erlösen im vierten Quartal die hochgesteckten Erwartungen der Analysten und auch die eigenen Ziele übertroffen. Der Umsatzausblick für das laufende Quartal lag ebenfalls über den Erwartungen der Wall Street.

Der Rummel um den Geschäftsausweis von NVIDIA liess die falkenhaften Töne der US-Notenbank in den Hintergrund treten. Denn das jüngste Sitzungsprotokoll hat deutlich gemacht, dass mit baldigen Zinssenkungen nicht zu rechnen ist. Doch war der Markt nach den zuletzt höher als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten ohnehin auf diesem Umstand bereits vorbereitet, so dass das Fed-Protokoll nicht mehr belasten dürfte. Bereits am Vorabend hatte das Protokoll nur kurzzeitig belastet. Es werde Zinssenkungen geben, nur liessen die eben noch etwas auf sich warten, heisst es im Handel. Die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten sind besser als gedacht ausgefallen und verbreiten somit Konjunkturoptimismus, was an der Börse ebenfalls positiv zur Kenntnis genommen wurde. Zugleich liefern sie weitere Argumente gegen baldige Zinssenkungen und spielen der Fed in die Karten.

ASIEN

Am Freitag kommen die chinesischen Börsen kaum vom Fleck, während in Japan feiertagsbedingt kein Handel stattfindet.

In Tokio bleibt die Börse am Freitag wegen der Feierlichkeiten zum Geburtstag des japanischen Kaisers geschlossen. Am Donnerstag legte der Nikkei 225 2,19 Prozent auf 39'098,68 Punkte zu. Er ist erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 39'000 Punkten gestiegen. Das bisherige Rekordhoch hatte er im Dezember 1989 markiert.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite zeitweise um 0,1 Prozent nach oben auf 2'991,42 Einheiten. Der Hang Seng verliert zeitweise 0,27 Prozent auf 16'698,43 Stellen.

Die Börsen in Asien zeigen sich am Freitag wenig verändert. Nach den kräftigen Kursgewinnen vom Donnerstag, ausgelöst von überraschend starken Geschäftszahlen des Chipentwicklers NVIDIA, ist Durchatmen angesagt. In den Blick rückt wieder etwas stärker das nach wie vor hohe Zinsniveau in den USA, an dem sich so bald nichts ändern dürfte. Dazu trägt bei, dass Fed-Gouverneur Christopher Waller zu Vorsicht bei einer möglichen Lockerung der Geldpolitik in diesem Jahr mahnte.

