Geändert am: 23.01.2026 07:50:35

Märkte in Fernost vor dem Wochenende fester

Am Freitag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt verbuchte am Donnerstag Gewinne.

So eröffnete der SMI den Handelstag höher und verweilte auch weiterhin in der Gewinnzone. Er schloss 0,54 Prozent stärker bei 13'228,40 Zählern.
Auch die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI präsentierten sich deutlich fester, nachdem sie schon stärker in den Handel gingen. Sie verabschiedeten sich 0,6 Prozent im Plus bei 18'315,84 Punkten, respektive 0,54 Prozent fester bei 2'147,07 Stellen.

Die Kehrtwende des US-Präsidenten im Streit um Grönland hat den schweizerischen Aktien am Donnerstag nach oben geholfen. Donald Trump will auf die Strafzölle verzichten, die er einigen europäischen Nato-Mitgliedsstaaten angedroht hatte, nachdem diese Soldaten auf die zu Dänemark gehörende Insel Grönland entsandt hatten, um ihre Solidarität zu bekunden. Wie Trump sagte, hat er sich mit dem Nato-Generalsekretär Mark Rutte auf den Rahmen eines Abkommens über Grönland verständigt, Details dazu nannte er jedoch nicht. Die Schweiz wäre von den Zöllen nicht direkt betroffen gewesen, aber indirekt in Mitleidenschaft gezogen worden, denn die EU ist ihr grösster Handelspartner.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt fassten am Donnerstag wieder Mut.

So nahm der DAX den Handel bereits fester auf und bewegte sich auch weiterhin deutlich im Plus. Er verliess den Tag mit einem Plus von 1,2 Prozent bei 24'856,47 Punkten.

Nach drei schwachen Tagen infolge des neuerlichen Zollschocks hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag zur Erholung angesetzt. Denn die Drohung durch neue US-Zölle vom 1. Februar an gegen acht europäische Länder ist nach einem Treffen des US-Präsidenten Donald Trump mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte wieder vom Tisch.

Trump hat mit Rutte einen Rahmen für eine zukünftige Vereinbarung über Grönland und die gesamte Arktisregion gesteckt - daher sollen doch keine Zölle kommen. Nur wenige Stunden zuvor hatte das EU-Parlament im Gegenzug zu Trumps Drohung noch die Ratifizierung des Handelsdeals mit den USA gestoppt.

"Noch sind nicht viele Details zum geplanten Abkommen zwischen den USA und der NATO bekannt", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Viel wichtiger ist für die Börsianer ohnehin die Info, dass die angedrohten Zusatzzölle am 1. Februar nicht in Kraft treten werden. Ob das Grönland-Thema damit dauerhaft zur Zufriedenheit aller gelöst werden kann, bleibt zum jetzigen Zeitpunkt offen. Fürs Erste feiern die Börsen aber die neue Faktenlage."

WALL STREET

Die US-Börsen legten am Donnerstag zu.

Der Dow Jones hat die Sitzung mit Gewinnen begonnen und stieg auch anschliessend weiter. Er verabschiedete sich letztlich 0,63 Prozent stärker bei 49'384,01 Punkten.
Der NASDAQ Composite bewegte sich ebenfalls auf positivem Terrain, nachdem er den Handelstag bereits fester startete. Sein Schlussstand: 23'436,02 Zähler (+0,91 Prozent).

Die US-Börsen haben am Donnerstag dank des etwas entschärften geopolitischen Konflikts um Grönland und gemilderter Handelsspannungen zwischen den USA und Europa an ihre Vortageserholung angeknüpft.

Für die deutlichen Kursgewinne am Mittwoch hatte die Nachricht gesorgt, dass es keine US-Strafzölle gegen acht europäische Länder einschliesslich Deutschland zum 1. Februar geben soll, die Donald Trump wegen des Streits um Grönland angedroht hatte.

Der US-Präsident hatte zudem ein Rahmenabkommen mit der Nato zur Beilegung des jüngsten Streits um Grönland angekündigt. Zuvor hatte Trump noch seinen Anspruch bekräftigt, Grönland müsse aus Sicherheitsgründen an die USA übergehen, gleichzeitig aber in diesem Fall die Anwendung von Gewalt ausgeschlossen. Anleger atmen nun weiter durch, bleiben aber ob der Unberechenbarkeit Trumps auf der Hut.

ASIEN

Vor dem Wochenende legen die wichtigsten asiatischen Indizes noch einmal zu.

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 zeitweise 0,26 Prozent zu auf 53'829,74 Indexpunkte.

Auf dem chinesischen Festland werden ebenso Gewinne verbucht: Der Shanghai Composite notiert stellenweise 0,31 Prozent höher bei 4'135,35 Einheiten.

Aufwärts geht es unterdessen auch in Hongkong: Der Hang Seng präsentiert sich zwischenzeitlich 0,37 Prozent fester bei 26'729,81 Stellen.

Mit einer leicht positiven Tendenz zeigen sich die asiatischen Aktienmärkte zum Wochenausklang. Die Bank of Japan (BoJ) hat wie erwartet den Leitzins bei 0,75 Prozent bestätigt. Die Zentralbank hatte die Zinsen im Dezember auf dieses Niveau - den höchsten Stand seit drei Jahrzehnten - angehoben. Die erste BoJ-Sitzung in diesem Jahr fand vor dem Hintergrund von Turbulenzen am Anleihemarkt, Sorgen um die Regierungspolitik und einem volatilen Yen statt. In ihrem vierteljährlichen Ausblick hielt die BoJ an der Einschätzung fest, dass die zugrunde liegende Inflation - die volatile und vorübergehende Faktoren ausklammert - in naher Zukunft ihr Ziel von 2 Prozent erreichen wird.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
