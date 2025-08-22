Warten auf Powell-Rede: SMI und DAX mit leichten Verlusten erwartet -- Gewinne in China - Nikkei 225 im Minus

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt wird am Freitag knapp im Minus erwartet.

Der SMI gibt in vorbörslichen Indikationen zeitweise um 0,14 Prozent auf 12'224,50 Punkte nach. Am Vortag ging er 0,28 Prozent tiefer bei 12'241,67 Zählern in den Feierabend.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI gingen am Donnerstag 0,25 Prozent leichter bei 16'992,74 Punkten bzw. 0,43 Prozent schwächer bei 2'014,60 Einheiten aus dem Handel.

Der Schweizer Aktienmarkt wird vor der Rede von Fed-Chairman Jerome Powell am Nachmittag leicht tiefer erwartet. Powells Rede um 16 Uhr MESZ gilt als richtungsweisend für die September- bis Dezember-Sitzungen der Fed. Trotz schwacher Arbeitsmarktdaten dürfte eine Zinssenkung im September schwer zu rechtfertigen sein, solange die Inflation deutlich über dem Ziel liegt. Zusätzlich erhöhen Zölle und politische Risiken die Unsicherheit, ob die Märkte mit weiter steigenden Renditen rechnen müssen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte zum Start in den Freitagshandel leicht nachgeben.

Der DAX steht vorbörslich zeitweise 0,2e Prozent tiefer bei 24'236 Punkten. Am Vortag verabschiedete er sich 0,07 Prozent fester bei 24'293,34 Zählern in den Feierabend.

Der DAX dürfte am Freitag vor der mit Spannung erwarteten Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Nachmittag etwas schwächer in den Handel starten. Im bisherigen Wochenverlauf hat sich im DAX mit einem Abschlag von 0,3 Prozent wenig getan. Das Rekordhoch von Mitte Juli bei 24'639 Punkten bleibt aber in Reichweite.

Vor der Powell-Rede um 16.00 Uhr deutscher Zeit beim Notenbankentreffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming herrsche Anspannung, schrieb Marktexperte Stephen Innes von SPI Asset Management. Noch vor gut einer Woche sei einer Zinssenkung in den Vereinigten Staaten im September eine Chance von 90 Prozent zugemessen worden - inzwischen seien es nach stärkeren Einkaufsmanager-Daten und restriktiven Kommentaren nur noch etwa 70 Prozent. Damit sei den Anlegern etwas Hoffnung ("Hopium") genommen worden.

WALL STREET

An der Wall Street kam es am Donnerstag zu leichten Verlusten.

Der Dow Jones notierte bereits zum Start leicht im Minus und verblieb in der Verlustzone. Er beendete den Handel 0,34 Prozent tiefer bei 44'785,50 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete ebenso leichter und bewegte sich auch im Handelsverlauf unterhalb der Nulllinie. Er schloss 0,34 Prozent schwächer bei 21'100,31 Zählern.

Die Blicke der Anleger waren auf Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming gerichtet. Dort begann am Berichtstag das jährliche Notenbankertreffen, dessen Höhepunkt der Auftritt von US-Notenbankchef Jerome Powell am Freitag sein wird. Marktteilnehmer erhoffen sich davon Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Federal Reserve.

Aus dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll der Fed-Sitzung vom Juli war hervorgegangen, dass die Mehrheit der Notenbanker in der Entwicklung von Arbeitsmarkt und Inflation noch immer Anlass zur Sorge sah. Die Mitglieder des Offenmarktausschusses der Fed hatten sich mit zwei Gegenstimmen für ein Beibehalten des Zinsniveaus ausgesprochen.

Am Donnerstag gab die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche Einblick in die Beschäftigungslage. Demnach stieg die Zahl der Anträge deutlich stärker als angenommen. Der Philadelphia-Fed-Index sank im August überraschend deutlich und rutschte dabei in negatives Terrain.

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Börsen bewegen sich vor dem Wochenende in verschiedene Richtungen.

In Tokio gibt der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 7:45 Uhr unserer Zeit um 0,12 Prozent auf 42'561 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite hingegen zur gleichen Zeit um 0,78 Prozent auf 3'801 Zähler.

In Hongkong verbucht der Hang Seng derweil ebenfalls Gewinne und steht 0,32 Prozent höher bei 25'184 Stellen.

Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigen sich zum Wochenausklang die Börsen in Asien. In China stützen erneut die Hoffnungen des Marktes auf weitere Stimulierungsmassnahmen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Insgesamt sprechen Marktteilnehmer aber von einer abwartenden Haltung im Vorfeld der Rede von Fed-Chairman Jerome Powell auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole. Hier erhofft man sich Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank, vor allem mit Blick auf die Zinsentscheidung im September.

Laut Joe Capurso, Volkswirt bei der Commonwealth Bank of Australia, sei nicht zu erwarten, dass Powell ein klares Signal in die eine oder andere Richtung geben werde. Er werde sich wahrscheinlich alle Optionen weiter offenhalten und zusätzliche Daten abwarten, so Capurso. Sollte Powell jedoch Offenheit für eine Zinssenkung signalisieren, dürfte der Markt eine Senkung im September vollständiger einpreisen, hier liege derzeit die Wahrscheinlichkeit bei rund 70 Prozent. Dies lege die Messlatte für Powell hoch, den Markt 'taubenhafter' zu überraschen, meint er.

In Japan belasten Wirtschaftsdaten die Stimmung etwas. Im Juli kühlte sich zwar die Verbraucherinflation leicht ab, lag jedoch weiterhin deutlich über dem Ziel der Bank of Japan (BoJ) von 2,0 Prozent, was die Erwartungen einer bevorstehenden Zinserhöhung verstärkt. Die Verbraucherpreise legten in der Kernrate, ohne die volatilen Preise für Lebensmittel, im Vergleich zum Vorjahr um 3,1 Prozent zu, verglichen mit einem Anstieg von 3,3 Prozent im Juni. Ökonomen hatten lediglich mit einem Anstieg um 3,0 Prozent gerechnet.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires