SMI & DAX fester -- Asiens Börsen in Grün

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag fester.

Der SMI notierte zur Startglocke 0,32 Prozent fester bei 10'883,55 Punkten und bleibt auch im weiteren Verlauf auf grünem Terrain. Die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgen der Tendenz des Leitindex.

Am Vortag hatte der Leitindex nach zwischenzeitlich klaren Gewinnen lediglich ein knappes Plus über die Ziellinie gerettet. Mangels richtungsgebender Impulse rechnen Marktteilnehmer allerdings erneut mit einem eher zurückhaltenden Geschäft. Die Vorgaben aus den USA sind derweil durchzogen. Der Leitindex Dow Jones schloss leicht tiefer, hat aber immerhin nach Börsenschluss in Europa noch Terrain gut gemacht.

Neuen Schwung erhofft man sich in Börsenkreisen allenfalls vom Einkaufsmanagerindex der Industrie in den USA am Mittwoch. Mit Spannung erwartet wird in der laufenden Woche indes vor allem das Treffen der Notenbanker im amerikanischen Jackson Hole ab Donnerstag. Fed-Chef Jerome Powell wird dort Gelegenheit erhalten, die Investoren auf den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank einzustimmen. Die immer neuen positiven Überraschungen aus der US-Wirtschaft dürften es der Notenbank allerdings schwer machen, einen Strich unter ihre Zinsanhebungsphase zu machen, meint ein Marktteilnehmer. Und die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen rücke erst recht in weite Ferne.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt geht es am zweiten Handelstag der Woche bergauf.

Der DAX startete 0,52 Prozent fester bei 15'684,64 Punkten und bewegt sich auch im weiteren Verlauf in der Gewinnzone.

Nach einem durchwachsenen Wochenauftakt erhalten deutsche Aktien am Dienstag etwas Anschub von den US-Börsen. Dort hatte der Handel am Vorabend nach dem europäischen Börsenschluss nochmals Fahrt aufgenommen. Aus China, das unter einer Immobilienkrise leidet, blieben derweil neue, schlechte Nachrichten aus.

Während der Dow Jones Industrial zwischenzeitliche Verluste fast noch ausgleichen konnte, gab es für Anleger an der NASDAQ noch deutliche Kursgewinne zu verbuchen. Laut Tina Teng, Marktanalystin von CMC Markets, konzentrierte sich die Begeisterung "einmal mehr auf grosse Technologiewerte" wie NVIDIA oder Tesla . Diese hätten dafür gesorgt, dass der Leitindex Nasdaq 100 eine viertägige Verlustserie beendete.

Der Expertin zufolge sind Schnäppchenjäger wohl der Haupttreiber. Anleger vertrauten im Umfeld längerfristig hoher Zinsen wieder auf die Potenziale von Firmen wie NVIDIA, die Stärken im Bereich Künstlicher Intelligenz haben.

Zudem bleibt die Geldpolitik im Fokus. Mehr Aufschluss darüber, wie die Zinsperspektiven sind, erhoffen sich Investoren vom Notenbanker-Treffen in Jackson Hole, das am Donnerstag beginnt.

WALL STREET

Die US-Börsen schlossen am Montag uneinheitlich.

Der Dow Jones Index zeigte sich zum Handelsende 0,11 Prozent tiefer bei 34'463,69 Punkten. Zur Eröffnung hatte er ein minimales Plus verbucht, drehte dann aber ins Minus. Der NASDAQ Composite baute seine anfänglichen Gewinne bis zum Börsenschluss weiter aus und ging letztlich bei 13'497,59 Zählern um 1,56 Prozent stärker aus der Sitzung.

Die US-Geldpolitik und die schwächelnde Wirtschaft Chinas hatten die US-Börsen auch zum Start in die neue Woche fest im Griff. "Die Wachstumslokomotive China hat die Fahrt verlangsamt und die Sorge darüber, dass dies auch ein Bremsklotz für die Weltkonjunktur sein könnte, ist gross", schrieb Christian Henke vom Handelshaus IG. Zudem gelte eine Zinspause in den USA nicht mehr als sichere Sache.

Hinweise auf die zukünftige Geldpolitik in den USA könnte es Ende der Woche geben, wenn in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming das alljährliche Notenbanker-Treffen stattfindet. Auch vom Chef der Federal Reserve, Jerome Powell, wird eine Rede erwartet.

ASIEN

An den Börsen in Fernost geht es am Dienstag aufwärts.

In Tokio notierte der japanische Leitindex Nikkei letztlich mit einem Gewinn von 0,92 Prozent bei 31'856,71 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland gewann der Shanghai Composite nach anfänglichen Verlusten schliesslich 0,88 Prozent auf 3'120,33 Einheiten. In Hongkong gewinnt der Hang Seng zeitweise 0,95 Prozent auf 17'791,01 Punkte (MEZ 10:25).

Mehrheitlich mit leichten Aufschlägen zeigen sich die ostasiatischen Aktienmärkte am Dienstag. Allerdings halten sich die Gewinne vor dem Hintergrund der anhaltenden Konjnuktursorgen in China und vor dem Auftritt von Fed-Chairman Jerome Powell auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole am Freitag in Grenzen.

An den chinesischen Märkten verdauen die Anleger weiter die Auswirkungen der jüngsten Zinssenkungen der chinesischen Notenbank. Allerdings herrscht Skepsis, ob die bislang beschlossenen Massnahmen ausreichen, um die lahmende Konjunktur in China wieder in Gang zu bringen. Vielmehr wird weiter auf ein grosses Stimulierungspaket gesetzt.

Die Anleger hoffen, dass Powell Hinweise zum weiteren Zinskurs der US-Notenbank geben wird. Doch könnten diese Hoffnungen enttäuscht werden, denn die Fed hatte zuletzt betont, ihre Entscheidungen "datenabhängig" treffen zu wollen. Zudem gab es vermehrt Stimmen von Fed-Mitgliedern, dass der Kampf gegen die Inflation noch nicht gewonnen ist. Somit drohen eher weitere Zinserhöhungen oder zumindest ein für länger erhöhtes Zinsniveau.

Die Analysten der OCBC warnen davor, dass die Stimmung an den chinesischen Märkten zunehmend brüchig geworden ist, weil die Verwirrung über die aktuellen politischen Prioritäten zunimmt, nachdem die Zentralbank am Montag den fünfjährigen Referenzzinssätze für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte überraschend unverändert gelassen hat.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires