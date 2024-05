Vor Fed-Protokoll: SMI etwas leichter -- DAX gibt nach -- Asiens Börsen letztlich uneins

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt herrscht zur Wochenmitte vornehme Zurückhaltung.

Der SMI hat die Sitzung 0,16 Prozent tiefer bei 11'981,86 Punkten eröffnet und verharrt anschliessend auf rotem Terrain.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgen der leicht negativen Tendenz des Leitindex. Zuvor waren sie 0,23 Prozent schwächer bei 15'960,32 Zählern bzw. 0,16 Prozent leichter bei 1'952,09 Einheiten gestartet.

Vor wichtigen Quartalszahlen aus der Tech-Industrie sowie dem Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed wolle sich niemand aus dem Fenster lehnen, heisst es am Markt. Entsprechend sei nach den kräftigen Kursgewinnen der Vorwochen zunächst einmal Durchatmen angesagt.

"Der Markt will heute weder so recht vor noch zurück", kommentierte ein Händler. Einerseits hätten viele Anleger Angst, weitere Kursanstiege zu verpassen. Andererseits lauerten weiterhin die Risiken mit Blick auf die unklare Zinswende in den USA. Zudem seien die Erwartungen an das KI-Vorzeigeunternehmen NVIDIA sehr hoch und es gebe ein gewisses Enttäuschungspotenzial. Insgesamt sei es nach dem bisherigen Kursplus jedenfalls gut möglich, dass "etwas von dieser heissen Luft heute Abend entweicht".

DEUTSCHLAND

Vor wichtigen Nachrichten aus den USA hat sich der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch zunächst nicht ganz behaupten können.

Der DAX eröffnete die Sitzung marginale 0,03 Prozent höher bei 18'731,65 Punkten und dreht dann ins Minus.

Zwar sei der Börsenhimmel immer noch strahlend blau, allerdings hätten die Indizes an Schwung verloren, beobachtete Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed und die Quartalszahlen von NVIDIA könnten aus seiner Sicht die Volatilität am Abend zumindest kurzfristig zurückbringen.

Vom Fed-Protokoll erhoffen sich Anleger Hinweise auf den geldpolitischen Kurs in den USA. Am Markt wird erwartet, dass die Fed die Zinsen später anheben wird als etwa die Europäische Zentralbank (EZB), weil sich die Inflation in der grössten Volkswirtschaft der Welt bislang noch hartnäckiger gezeigt hat.

Die jüngsten Reden von Fed-Mitgliedern hätten die Sicht der letzten Monate wiederholt, dass man einige Monate mit besseren Inflationsdaten sehen wolle, bevor die Zinswende einleite, schrieben am Morgen die Devisenexperten der Commerzbank. Dies untermauere aber einmal mehr, warum noch nicht allzu bald mit US-Zinssenkungen gerechnet werden sollte.

WALL STREET

Die US-Börsen traten am Dienstag auf der Stelle.

Der Dow Jones Index bewegte sich zum Handelsstart marginal leichter, drehte dann aber leicht ins Plus. Letztendlich legte er um 0,17 Prozent auf 39'872,99 Punkte zu. Der NASDAQ Composite eröffnete derweil bereits tiefer. Im Anschluss konnte er aber auch leicht in die Gewinnzone klettern, wo er den Handel auch 0,22 Prozent fester bei 16'832,62 Punkten beendete.

Nachdem Zinssenkungshoffnungen die Börsen zuletzt deutlich nach oben gezogen haben, sorgten Aussagen aus den Reihen der US-Notenbank nun für Zurückhaltung bei den Anlegern. Am Montag hatte die Präsidentin der US-Notenbankfiliale von Cleveland, Loretta Mester, die Zinssenkungserwartungen gedämpft. Mester war noch im April von drei Zinssenkungen im laufenden Jahr ausgegangen, äusserte nun aber Zweifel. Die Notenbankerin wies auf die Tatsache hin, dass die Inflationsrisiken seit dem ersten Quartal gestiegen seien, und fügte hinzu, dass die Realwirtschaft "ein bisschen stärker ist, als ich erwartet habe". Mit den Aussagen von Mester liegt der Fokus der Anleger nun noch stärker auf das am Mittwoch zur Veröffentlichung anstehende Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank. Hiervon erhofft man sich weitere Hinweise auf den weiteren Zinskurs der Fed.

Konjunkturseitig standen am Dienstag keine Veröffentlichungen auf der Agenda.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch keine einheitliche Richtung eingeschlagen.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor letztlich 0,85 Prozent auf 38'617,10 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite marginale 0,02 Prozent höher bei 3'158,54 Zählern. In Hongkong zeigte sich der Hang Seng 0,13 Prozent leichter bei 19'195,60 Zählern.

Grund für die Zurückhaltung waren das anstehende Sitzungsprotokoll der US-Notenbank und die Quartalszahlen von NVIDIA. Bei dem US-Technologieschwergewicht wird sich am Abend zeigen müssen, ob die hohe Bewertung durch die Gewinnentwicklung gerechtfertigt wird.

Das Sitzungsprotokoll wird unterdessen auf mögliche Hinweise auf die künftige US-Geldpolitik abgeklopft werden. "Marktteilnehmer erhoffen sich davon Informationen über das Abstimmungsverhalten einiger Fed-Mitglieder", merkten die Volkswirte der Helaba an. Allerdings bestehe dort derzeit weitgehend Einigkeit darüber, dass weitere Inflationsfortschritte abgewartet werden müssten, bevor die Zinswende eingeleitet werde.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires