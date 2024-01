Freundlicher Wochenauftakt: SMI und DAX fester -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich - Hang Seng gibt kräftig nach

SCHWEIZ

Die Schweizer Aktienbörse steigt zum Wochenstart an.

Der SMI beginnt die Montagssitzung 0,66 Prozent höher bei 11'223,75 Punkten und bleibt dann im Plus.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgen nach einem freundlichen Handelsstart der positiven Tendenz des Leitindex.

Die Schweizer Aktienmarkt steht am Montag gegen Mittag klar im Plus. Das Tageshoch aus der ersten Handelsstunde vermag der Leitindex SMI allerdings nicht ganz zu halten. Nach dem verhaltenen Start ins neue Jahr und insbesondere der schwachen Vorwoche schlägt der SMI nun einen Erholungskurs ein. Der Optimismus unter den Investoren scheine zurückzukehren, meint ein Marktteilnehmer. Es verbreite sich die Meinung, dass die Konsolidierungsphase am Aktienmarkt überstanden sein sollte. Dies zeige sich auch an den Wette auf bald sinkende Zinsen.

Dieses Thema bleibt nebst den nun vermehrt eintreffenden Unternehmensabschlüssen das dominierende. So rückt in der laufenden Woche die nächste Zinssitzung der Europäischen Zentralbank EZB in den Vordergrund. Ein Zinsschritt wird von der Mehrheit der Ökonomen nicht erwartet, wohl aber interessieren die nach vorne gerichteten Aussagen der Zentralbanker. Für die Zürcher Kantonalbank haben die Leitzinssenkungen indes zuletzt einen Dämpfer erlitten, wie sie in einem Marktkommentar schreibt. Sie verweist dabei auf Vertreter der EZB und des Fed, welche letzte Woche den Hoffnungen der Investoren auf frühe und schnelle Leitzinssenkungen verstärkt entgegengetreten seien.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex verbucht am Montag Zuschläge.

Der DAX startete die neue Handelswoche bei 16'684,10 Punkten und damit 0,78 Prozent fester. Anschliessend bleibt das deutsche Börsenbarometer weiter im Plus.

Rekordhohe US-Börsen hellen am Montag auch die Laune der DAX-Anleger auf. Damit würde der DAX wieder die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend hinter sich lassen und sich zugleich von seinem in der Mitte der Vorwoche markierten Jahrestief bei 16'345 Punkten weiter nach oben absetzen. In den Vereinigten Staaten hatten gute Quartalszahlen und der Hype um Künstliche Intelligenz (KI) die Indizes am Freitag angetrieben. In Asien war der Wochenbeginn zumindest in Japan ebenfalls freundlich. Im Blick steht in dieser Woche in Europa die Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Eine Zinsänderung wird allerdings nicht erwartet.

Angesichts der Zinssenkungen, die der Markt für den Jahresverlauf schon einpreist, dürften aber die Begleitaussagen der Notenbanker stark im Fokus stehen. Auch die Berichtssaison mit den Quartalsbilanzen einiger US-Tech-Giganten könnte im Wochenverlauf Impulse mit sich bringen.

Laut dem Marktbeobachter Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets könnten die kommenden Unternehmensberichte einen Effekt auf die globalen Kapitalströme haben. "Sollten die Zahlen der US-Firmen besser ausfallen als die der heimischen Vertreter, wäre dies eine Bestätigung für die zuletzt stärker gelaufenen Börsen in den USA", so der Experte. Es sei aber auch ein umgekehrter Effekt denkbar, sollten sich deutsche Unternehmen weiter als widerstandsfähig gegen den konjunkturellen Abschwung erweisen.

WALL STREET

Die US-Märkte verbuchten am Freitag kräftige Gewinne.

Der Dow Jones Index notierte bereits zum Handelsstart im Plus und baute seine Gewinne im Verlauf deutlich aus. Zwischenzeitlich erreichte er ein neues Rekordhoch bei 37'933,73 Punkten und beendete die Sitzung 1,05 Prozent höher bei 37'863,60 Punkten. Der NASDAQ Composite legte noch deutlicher zu, nachdem er bereits fester gestartet war. Er verabschiedete sich schliesslich mit einem Zugewinn von 1,70 Prozent bei 15'310,97 Zählern ins Wochenende.

Die US-Börsen setzten ihre Erholungsbewegung am Freitag fort. Die positive Stimmung sorgte dafür, dass sich die Indizes wieder auf Rekordkurs befanden. Der US-Leitindex Dow Jones konnte auf einen historischen Höchststand klettern, während der NASDAQ 100 erstmals in seiner Geschichte die Marke von 17'000 Punkten überwinden konnte. Auch der marktbreite S&P 500 konnte einen Rekord erklimmen.

Zur positiven Stimmung trug nach Aussage von Händlern die am späten Donnerstag erzielte Einigung im Haushaltsstreit bei, mit der ein "Shutdown", also die Schliessung von Behörden und anderen staatlichen Einrichtungen, zunächst abgewendet wurde. Etwas Unterstützung kam auch von leicht nachgebenden Anleiherenditen.

Konjunkturoptimismus hatte die Aktienkurse am Donnerstag nach oben getragen. Zum einen war die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe wider Erwarten deutlicher zurückgegangen, was die Hoffnung auf eine "weiche" Landung der US-Wirtschaft bei einem gleichzeitig nachlassenden Preisauftrieb genährt hatte. Zum anderen stimmten überzeugende Geschäftszahlen und ein ermutigender Ausblick des taiwanischen Chipherstellers TSMC die Anleger optimistisch für den Technologiesektor.

An Konjunkturdaten wurden am Freitag der von der Uni Michigan ermittelte Index der Verbraucherstimmung für Januar und die Verkäufe bestehender Häuser aus dem Dezember veröffentlicht. Die Daten vom Immobilienmarkt gelten ebenfalls als eine Art Gradmesser für die Konsumfreude der US-Verbraucher. Der private Konsum steht für etwa zwei Drittel der Wirtschaftsleistung der USA.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte liefen am Montag in verschiedene Richtungen.

In Tokio legte der Nikkei 225 letztlich um um 1,62 Prozent auf 36'546,95 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland schloss der Shanghai Composite hingegen 2,68 Prozent tiefer bei 2'756,34 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong gab schlussendlich um 2,27 Prozent auf 14'961,18 Stellen nach.

In Japan ging es am Montag deutlich nach oben, besonders Tech-Aktien stiegen. Die Käufe im Technologiesektor wurden durch die Hoffnung weiter angeheizt, dass die steigende Nachfrage nach der Entwicklung künstlicher Intelligenz das Interesse an diesem Sektor wieder ankurbeln wird.

Gegen den allgemeinen Trend ging es an den chinesischen Börsen hingegen nach unten. Hier belasteten die anhaltenden Befürchtungen vor einer sich verlangsamenden wirtschaftlichen Erholung in China. Zum Wochenausklang hatte Premierminister Li Qiang die Wahrscheinlichkeit grösserer Konjunkturmassnahmen, auf die die Marktteilnehmer schon seit geraumer Zeit warten, heruntergespielt.

Die People's Bank of China hielt ihren Leitzins derweil am Montag auf einem Rekordtief und signalisierte damit, dass sie nur begrenzten Spielraum für eine Lockerung der geldpolitischen Bedingungen und eine Unterstützung des Wirtschaftswachstums hat.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires