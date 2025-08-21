Warten auf Jackson Hole: Asiens Börsen mit gemischten Vorzeichen

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt zog am Mittwoch moderat an.

Der SMI kletterte nach einem negativen Start in die Gewinnzone und beendete den Handel 0,52 Prozent höher bei 12'276,26 Zählern.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI drehten während des Handelsverlaufs ins Plus und schlossen mit Zuwächsen von 0,41 Prozent bei 17'026,79 Punkten bzw. 0,06 Prozent bei 2'023,28 Einheiten.

Vor allem die Kursgewinne der beiden Schwergewichte Nestlé und Novartis verhinderten Abgaben im Leitindex SMI. Am Markt mache sich nach der "Elefantenrunde im Weissen Haus und vor dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole Lethargie an der Börse breit", fasste es ein Händler zusammen. Letztlich stünden die Märkte in einem Spannungsfeld zwischen weiter nach oben ziehen und dem Risiko eines Abrutschens in den saisonal eher schwachen Börsenmonaten August und September.

"Anleger halten die Füsse still und warten darauf, dass aus ihren Hoffnungen endlich Fakten werden", meinte der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets. Geopolitisch sollten die Bemühungen um eine nachhaltige Waffenruhe in der Ukraine jetzt zeitnah weitere Fortschritte machen. Geldpolitisch wollen Investoren am Freitag eine Zusage von Jerome Powell, dass die Leitzinsen in den USA am 17. September weiter sinken.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt ging es zur Wochenmitte abwärts.

Der DAX verblieb nach einer negativen Eröffnung auf rotem Terrain und ging letztlich 0,60 Prozent tiefer bei 24'276,97 Punkten in den Feierabend.

Der DAX dürfte am Donnerstag ohne klaren Trend bleiben. Nach den Verlusten am Vortag taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex am Donnerstag rund zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn wieder etwas höher. Damit kommt der DAX wieder etwas auf sein Rekordhoch von Mitte Juli bei 24'639 Punkten zu. Die US-Technologiewerte haben ihre Korrektur im US-Handel tags zuvor zwar ausgeweitet. Der NASDAQ 100 dämmte seine Verluste allerdings im Handelsverlauf deutlich ein - auch noch nach dem europäischen Handelsende.

WALL STREET

An der Wall Street hielten sich die Anleger am Mittwoch zurück.

Nachdem der Dow Jones schon quasi unverändert eröffnet hatte, verbuchte er auch im Verlauf kaum Bewegung und schloss schliesslich minimale 0,04 Prozent höher bei 44'938,31 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite gab daneben nach und verlor bis Handelsende 0,67 Prozent auf 21'172,86 Zähler.

Erneut wurden Technologieaktien gemieden mit Warnungen, die KI-Begeisterung könnte zu weit gelaufen sein und wie eine Blase platzen.

Konjunkturseitig war der Tageskalender leer. Im späten Handelsverlauf wurde das Protokoll der US-Notenbanksitzung vom Juli veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass die Mehrheit der Fed-Mitglieder die Inflationsgefahren höher einschätzt als die Risiken für den Arbeitsmarkt. Gleichzeitig führt Trumps Zollpolitik zu zunehmenden Spannungen innerhalb des Zinsausschusses. Im vergangenen Monat beliess die US-Notenbank den Leitzins unverändert in der Spanne von 4,25 bis 4,5 Prozent. Begründet wurde dies mit gestiegener Unsicherheit, nachdem die Konjunktur in der ersten Jahreshälfte an Dynamik verloren hatte. In ihrer Mitteilung bezeichneten die Notenbanker den Arbeitsmarkt als "robust", während die Inflation weiterhin als "etwas erhöht" eingestuft wurde.

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Börsen zeigen sich am Donnerstag uneinheitlich.

In Tokio verliert der Leitindex Nikkei 225 gegen 6:50 Uhr unserer Zeit 0,61 Prozent auf 42'628 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit hingegen um 0,35 Prozent auf 3'780 Zähler zu.

In Hongkong gibt der Hang Seng derweil um moderate 0,10 Prozent auf 25'141 Stellen nach.

Uneinheitlich zeigen sich die Börsen in Asien am Donnerstag. Damit werden die uneinheitlichen Vorgaben der Wall Street, wo Technologiewerte erneut unter Druck standen, weitgehend ignoriert.

In China steigt der Optimismus in Bezug auf eine konjunkturelle Erholung, heisst es von Marktteilnehmern. Die People's Bank of China (PBoC) hatte ihren Leitzins für Kredite am Vortag wie erwartet unverändert gelassen. Der Markt setzt auf weitere Stimulierungsmassnahmen der chinesischen Regierung.

In Japan verweisen Marktteilnehmer hingegen auf Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Rekordhochs. Zudem herrscht Zurückhaltung im Vorfeld der Rede von Fed-Chairman Jerome Powell auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole am Freitag. Hier erhoffen sich die Anleger Hinweise auf den weiteren Zinskurs der US-Notenbank. Das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung setzt vor diesem Hintergrund keinen Impuls.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires