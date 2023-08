SMI und DAX fester -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Montag stärker.

Der SMI legte zum Handelsstart 0,03 Prozent auf 10'842,63 Zähler zu und verbleibt weiterhin im Plus.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI schliessen sich dieser Tendenz an.

Der Schweizer Aktienmarkt steht am Montag fester. Damit kann der SMI zumindest kurzfristig die Schwächephase der vergangenen drei Wochen abstreifen und wieder einmal deutlicher zulegen. Zwischenzeitlich hat der hiesige Leitindex auch die Marke von 10'900 zurückerobert, dies nach einem Mehrmonatstief bei rund 10'750 am vergangenen Freitag. Ob dies der Start in eine nachhaltigere Gegenbewegung ist, muss sich zeigen. Einer der wichtigsten Termine diesbezüglich ist in der laufenden Woche wohl das globale Treffen der Notenbanker in Jackson Hole ab Donnerstag.

Grundsätzlich werden die weiteren Aussichten für die Aktienmärkte kontrovers eingeschätzt. So meint etwa die ZKB, dass es Aktien angesichts der globalen konjunkturellen Verlangsamung bis auf weiteres schwer haben dürften. Etwas zuversichtlicher zeigt sich die UBS. Die Wolken hätten sich jüngst dank geringerer Rezessionsrisiken etwas gelichtet und der Ausblick für Aktien scheine etwas ausgewogener, heisst es in einem Kommentar. Auch bei einer weiteren Zinserhöhung in den USA in den kommenden sechs Monaten dürfte es nicht zu einer Rezession kommen. Und das enttäuschende Wachstum in China könnte gar helfen, die Inflation in den westlichen Ländern zu verringern, glauben die Strategen der Grossbank.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt geht es zum Wochenstart bergauf.

Der DAX startete quasi unbewegt bei 15'573,95 Zählern, legt anschliessend jedoch zu.

Zuletzt hatten die Wirtschafts- und Immobilienprobleme Chinas und Bedenken, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins doch noch weiter anheben könnte, den DAX belastet. Dabei war der deutsche Leitindex in der Vorwoche kurz unter 15'500 Punkte gerutscht, er konnte sich dann aber knapp über dem Tief von Anfang Juli fangen. Sollte der DAX diese Umkehr am Montag bestätigen, würde sich das kurzfristige Bild erst einmal wieder verbessern, erklärte Marktexperte Christoph Geyer. Doch die Lage dürfte "weiter angespannt bleiben".

Im Fokus standen am Montag Zinssenkungen chinesischer Banken, die in der Summe enttäuschten. Die Anleger schauen bereits gespannt auf das Notenbanktreffen in Jackson Hole, das ab Donnerstag stattfindet. Laut der Helaba warten sie auf Signale zur weiteren Entwicklung der Geldpolitik. Nach wie vor sei die Mehrheit davon überzeugt, dass die bisherigen Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed ausreichen.

WALL STREET

Die Wall Street zeigt sich am Freitag unentschlossen.

Der Dow Jones Index startete schwächer, wechselte im weiteren Sitzungsverlauf jedoch die Vorzeichen und schloss den letzten Handelstag der Woche letztlich 0,08 Prozent fester bei 34'501,88 Punkten. Der NASDAQ Composite eröffnete daneben ebenfalls schwächer notierte zum Handelsende 0,20 Prozent leichter bei 13'290,78 Punkten.

Die US-Börsen knüpfen am Freitag an ihre Verluste der vergangenen Tage an. Die Anleger befürchten weitere Zinsschritte der US-Notenbank Fed und schauen mit wachsender Sorge auf die Wirtschaft in China und die sich dort zuspitzende Immobilienkrise.

Laut Portfoliomanager Thomas Altmann von QC-Partners bietet vor allem China Grund zur Sorge. "Die schwache chinesische Wirtschaft und die Immobilienkrise werden immer mehr zur Belastung für die Börsen weltweit", konstatierte er. Der hoch verschuldete chinesische Immobilienkonzern Evergrande beantragte in den USA Gläubigerschutz.

ASIEN

An den Börsen in Fernost ging es mehrheitlich abwärts.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei mit einem Verlust von 0,37 Prozent bei 31'565,64 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite bis Handelsende 1,24 Prozent auf 3'092,98 Einheiten. In Hongkong gab der Hang Seng 1,82 Prozent auf 17'623,29 Punkte ab.

Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigten sich die asiatischen Aktienmärkte zu Wochenbeginn. Es belasteten weiter die Unsicherheiten um die schwache Konjunktur in China. Dass die People's Bank of China (PBoC) einen ihrer Referenzzinssätze für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte gesenkt hat, stützte nicht; zumal die Senkung weniger stark als erwartet ausfiel. Die einjährige Loan Prime Rate (LPR) wurde auf 3,45 (3,55) Prozent gesenkt. Den fünfjährigen LPR beliess die chinesische Notenbank stabil bei 4,20 Prozent. Vergangene Woche hatte die PBoC den Zinssatz für 1-jährige Kredite aus der mittelfristigen Kreditfazilität (MLF) um 15 Basispunkte auf 2,50 Prozent reduziert. Die MLF-Zinssätze werden in China zur Preisfestsetzung für LRPs herangezogen, weshalb eine Senkung um mehr als 10 Basispunkte erwartet worden war.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires