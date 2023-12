SMI fester erwartet -- DAX vorbörslich stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch zulegen.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der SMI 0,3 Prozent höher bei 11'177 Punkten.

DEUTSCHLAND

Die Anleger in Frankfurt dürften sich zur Wochenmitte zurückhalten.

Eine Stunde vor Handelsauftakt gewinnt der DAX minimale 0,02 Prozent höher bei 16'747 Zähler.

WALL STREET

Am Dienstag präsentierten sich die US-Märkte freundlich.

Der Dow Jones Index erreichte bei 37'557,98 Punkten ein neues Rekordhoch legte 0,68 Prozent zu. Der NASDAQ Composite markierte bei 15'003,22 Zählern ein neues Allzeithoch - das Plus betrug 0,66 Prozent.

Die anhaltende Hoffnung auf Zinssenkungen im kommenden Jahr hat die US-Börsen am Dienstag gestützt. Die Anleger reagierten erleichtert darauf, dass am Anleihenmarkt die Rendite zehnjähriger US-Staatspapiere unter vier Prozent blieb. Dem US-Leitindex Dow Jones Industrial und dem technologielastigen NASDAQ 100 reichten damit moderate Kursgewinne, um historische Höchststände zu erreichen. "Die Rally an den US-Aktienmärkten geht weiter", schrieb Analyst Jim Reid von der Deutschen Bank. Die Analysten der britischen Bank HSBC hatten jüngst für den Dow perspektivisch die Marke von 40'000 Zählern ins Spiel gebracht. In den noch ausstehenden Handelstagen 2023 dürfte es vor allem die Frage sein, ob Anleger vor dem Jahresultimo noch "Kasse machen" und Kursgewinne mitnehmen.

ASIEN

Die Börsen in Fernost entwickeln sich am Mittwoch uneinheitlich.

In Tokio verzeichnet der Nikkei 225 aktuell (06:46 Uhr) einen Gewinn von 1,57 Prozent auf 33'740,67 Indexpunkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 0,62 Prozent auf 2'914,20 Punkte. In Hongkong kann der Hang Seng um 0,92 Prozent auf 16'656,11 Zähler zulegen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires