Asiens Börsen zurückhaltend -- SMI nach SNB-Zinsentscheid im Minus -- DAX leichter

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt gab am Donnerstag erneut nach.

Zur Börseneröffnung verlor der SMI bereits und schloss um 0,74 Prozent niedriger bei 11'871,52 Punkten im Minus.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI zeigten sich in Rot. Zum Börsenschluss verlor der SPI um 0,67 Prozent auf 16'449,32 Zähler, der SLI gab um 0,84 Prozent auf 1'938,92 Indexpunkte nach.

Am Schweizer Aktienmarkt ging es am Donnerstag weiter südwärts. Grund dafür war vor allem die Angst vor einer Eskalation des Kriegs im Nahen Osten. Impulse setzt aber auch die Schweizerische Nationalbank (SNB). Diese hat zwar wie erwartet den Leitzins um weitere 25 Basispunkte (BP) auf 0,0 Prozent gesenkt, dabei aber das Tor zu Negativzinsen geöffnet, wie Analysten von Bantleon und der VP Bank sagen. Am Vortag hatte die US-Notenbank trotz anderweitiger Forderungen von US-Präsident Donald Trump den Leitzins unverändert belassen. Dabei geht das Fed davon aus, dass die US-Zollpolitik zu steigenden Preisen und einem sich abschwächenden Wachstum führen wird.

Wichtiger sei aber der Nahostkrieg. Die Position der USA im Nahostkrieg sei nach wie vor unklar. Aussagen von Trump zeigten, dass dieser sich nicht auf einen klaren Kurs festlegen will. Sollten die USA in den Krieg zwischen Iran und Israel eingreifen, wäre eine ganz neue Eskalationsstufe erreicht. Es gebe daher wenig Grund, sich in Risikoanlagen zu stürzen, sagt eine Händlerin. "Die Stimmung hat wieder in den Risk off-Modus gewechselt", sagt ein Händler. Da in den USA zudem mit dem Juneteenth und in Deutschland sowie in Teilen der Schweiz mit Fronleichnam Feiertage begangen werden, dürften dem Geschäft ansonsten Impulse fehlen. "Sollte es keine klaren Änderungen der Lage im Nahen Osten geben, dürfte sich der Markt wohl auf dem aktuellen Niveau etwa seitwärts bewegen", so der Händler.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex fuhr am Donnerstag erneut Verluste ein.

Der DAX verlor anfänglich und gab auch anschliessend um zuletzt 1,12 Prozent auf 23'057,38 Punkte nach.

Der deutsche Aktienmarkt blieb auch am Donnerstag unter Druck. Das bestimmende Thema an den Börsen ist weiterhin die Furcht vor einer Eskalation des Krieges im Nahen Osten. Laut Medienberichten sollen die USA einen möglichen Militärschlag gegen den Iran vorbereiten, eventuell am Wochenende. US-Präsident Donald Trump lässt sich derweil nicht in die Karten schauen: Er könne, könne aber auch nicht, einen Militärschlag autorisieren, teilte er mit.

Israel und der Iran setzten derweil ihre gegenseitigen Angriffe fort. In Israel wurde nach offiziellen Angaben erstmals ein Krankenhaus im Süden des Landes getroffen. Zuvor hatte Israel den Schwerwasserreaktor nahe der westiranischen Stadt Arak angegriffen - eine Nuklearanlage, die als Forschungsreaktor konzipiert ist und wegen ihres Potenzials zur Produktion waffenfähigen Plutoniums lange Zeit umstritten war.

Derweil nimmt Israels Verteidigungsminister Israel Katz Irans obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei direkt ins Visier. "Ein Diktator wie Chamenei, der an der Spitze eines Staates wie Iran steht, und sich die Zerstörung des Staates Israel auf die Fahne geschrieben hat, dieses schreckliche Ziel der Zerstörung Israels, kann nicht weiter existieren", sagte er in der Stadt Cholon.

Darüber hinaus beschäftigte die Geldpolitik die Anleger. Die US-Notenbank Fed war am Vorabend nicht auf Trumps wiederholte Forderungen nach einer Zinssenkung eingegangen und hatte den Leitzins unverändert gelassen. An zwei absehbaren Folgen von Donald Trumps Zöllen lässt die Notenbank kaum Zweifel: Die Preise werden steigen und das Wachstum wird sich abschwächen. Eine Reaktion von den US-Börsen wird es aber erst am Freitag geben, weil der Handel in New York feiertagsbedingt pausiert.

WALL STREET

Die US-Börsen legen am Donnerstag eine Feiertagspause ein.

Der Dow Jones verharrt somit auf seinem Schlussstand von Mittwoch. Da hatte er 0,10 Prozent auf 42'171,66 Punkte verloren. Der Techwerteindex NASDAQ Composite war am Mittwoch 0,13 Prozent höher bei 19'546,27 Zählern in den Feierabend gegangen.

In den USA wird am Donnerstag der Feiertag Juneteenth begangen, die US-Börsen bleiben aus diesem Grund geschlossen. Am Mittwoch hatte wie erwartet die US-Notenbank das Leitzinsband bei 4,25 bis 4,50 Prozent belassen. Mit Blick auf die Wachstumsprognose für das laufende Jahr zeigte sich die Fed etwas zurückhaltender. Die Unsicherheit über die weiteren Perspektiven habe nachgelassen, bleibe aber hoch, hiess es aus Washington.

ASIEN

Die wichtigstem Börsen Asiens treten im Freitagshandel auf der Stelle.

In Tokio verbucht der japanische Leitindex Nikkei 225 aktuell (06:59 Uhr) einen minimalen Verlust von 0,01 Prozent bei 38'482,70 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland steigt sich der Shanghai Composite um 0,08 Prozent auf 3'364,83 Zähler.

In Hongkong legt der Hang Seng um 1,15 Prozent auf 23'504,59 Einheiten zu.

US-Präsident Trump hat eine Entscheidung über die Beteiligung der USA am Krieg Israels gegen Iran um zwei Wochen verschoben. Das schürt Hoffnungen, dass sich die USA letztlich heraushalten werden. Für Zuversicht sorgt daneben, dass sich die europäischen Aussenminister in Genf mit iranischen Vertretern treffen und diese zu einem raschen Dialog und einem Entgegenkommen bei den nuklearen Aktivitäten drängen werden.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires