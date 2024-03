Vor Fed-Zinsentscheid: SMI freundlich -- DAX knapp im Plus -- Asiens Börsen letztlich fester - Feiertag in Japan

SCHWEIZ

Die Schweizer Börse zeigt sich am Mittwoch freundlich.

Der SMI stand zum Handelsstart minimale 0,07 Prozent tiefer bei 11'570,11 Punkten und legt nun leicht zu.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI bewegen sich momentan ebenfalls knapp im Plus. Der SPI hatte zum Start um 0,11 Prozent auf 15'182,41 Zähler nachgegeben, der SLI war anfangs um 0,13 Prozent auf 1'895,72 Einheiten gefallen.

Im Vorfeld des für heute nach Börsenschluss in Europa angesagten Zinsentscheids der US-Notenbank herrsche eine gewisse Nervosität, heisst es in Marktkreisen. Denn die "Woche der Notenbanken" findet am Abend mit der Publikation des Fed in den USA ihre Fortsetzung, der wohl meistbeachtete Event der Woche. Eine Senkung der Leitzinsen wird zwar praktisch von niemandem erwartet. Die Frage bleibt aber offen, ob die Erwartungen für die erste Zinssenkung, welche derzeit nur noch knapp mehrheitlich für die Sitzung vom Juni erwartet wird, zeitlich noch einmal nach hinten verschoben werden muss. Dies könnte an den Börsen für weitere Verunsicherung sorgen, sagt ein Marktteilnehmer.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex bleibt zur Wochenmitte lethargisch.

Der DAX eröffnete quasi unbewegt bei 17'987,91 Punkten (+0,002 Prozent) und liegt auch aktuell - mit positiver Tendenz - auf Vortagesniveau.

Der DAX hat sich am Mittwoch zunächst ohne Schwung präsentiert. Unweit des Rekordhochs und vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed scheuten die Anleger weiterhin eine klare Positionierung. Die Marke von 18'000 Punkten erwies sich einmal mehr als hohe Hürde. Knapp darüber liegt bei 18'039 Punkten die am Donnerstag erreichte Rekordmarke.

Die "Woche der Notenbanken" findet am Abend in den USA ihre Fortsetzung. Dabei wird die Fed ihre Leitzinsen zwar voraussichtlich noch nicht verändern. Die Anleger erhoffen sich aber Hinweise, wann mit der ersten Senkung zu rechnen ist und vor allem, wie stark die Notenbanker im Verlauf des Jahres an der Zinsschraube drehen werden. An den Finanzmärkten wird weiter erwartet, dass die Fed ihre Zinsen im Juni senken könnte. Die Zweifel sind jedoch zuletzt gewachsen. Schliesslich hatte sich der Preisauftrieb in den USA zuletzt unerwartet beschleunigt.

"Erteilt die US-Notenbank den Hoffnungen der Anleger auf eine erste Zinssenkung im Juni zumindest keine eindeutige Absage, könnte dem DAX der nachhaltige Sprung über die 18'000-er Marke gelingen", schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. "Sollte die Erwartungshaltung in Sachen Zinswende allerdings ein weiteres Mal enttäuscht werden, dürfte den Bullen langsam die Kraft ausgehen."

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag mit positiver Tendenz.

Der Dow Jones Index schloss 0,83 Prozent höher bei 39'110,79 Zählern. Der NASDAQ Composite ging 0,39 Prozent auf 16'166,79 Punkte nach oben.

Die Risikobereitschaft der Anleger lasse zumindest vorübergehend nach, da sie auf den nächsten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch warteten, hiess es am Markt. Eine Zinssenkung steht dabei aber noch nicht zur Debatte. Im Fokus stehen die Projektionen der US-Notenbank mit einer ersten Lockerung, die sich Anleger derzeit noch mit einer knappen Mehrheit für Juni versprechen. Anleger wägten die geldpolitischen Perspektiven derzeit ab mit einem robusten Konjunktur- und Arbeitsmarktumfeld, hiess es. Zum Thema wurde auch, dass die japanische Notenbank nach 17 Jahren ihre Negativzinspolitik beendet.

ASIEN

Am Mittwoch legten die Börsen in Fernost zu.

In Tokio wurde aufgrund eines Feiertges nicht gehandelt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 verharrte somit auf seinem Schlussstand von Dienstag. Da hatte er um 0,66 Prozent auf 40'003,60 Punkte zugelegt.

Auf dem chinesischen Festland schloss der Shanghai Composite am Mittwoch 0,55 Prozent stärker bei 3'079,69 Zählern. In Hongkong lag der Hang Seng zum Handelsschluss mit 0,08 Prozent im Plus bei 16'543,07 Einheiten.

Die Woche der Notenbanken ging am Mittwoch nach Japan und Australien in eine weitere Runde und hielt die Börsen in Asien weiter in Atem. Vor der im Tagesverlauf anstehenden US-Zinsentscheidung war Zurückhaltung unter Anlegern angesagt. An eine Änderung des Leitzinses glaubte niemand, aber der Markt hoffte auf Signale, wann mit der ersten Zinssenkung zu rechnen ist. Zuletzt hatten sich die Erwartungen immer weiter zeitlich nach hinten verschoben.

Nach der Zinsentscheidung der japanischen Notenbank blieb der Yen auf Talfahrt. Auch nach dem Ende des Negativzinses in Japan fällt der Leitzins im internationalen Vergleich weiterhin extrem niedrig aus und die Bank of Japan hatte sich am Dienstag zudem sehr taubenhaft geäussert. Im Handel wurde kurzfristig nicht mit einem weiteren Anziehen der geldpolitischen Zügel gerechnet. Zudem lief der Kauf von Staatsanleihen in unverminderter Grössenordnung zunächst weiter.

Auch in China gab es derweil eine Zinsentscheidung, die People's Bank of China hat ihren wichtigsten Zins (Loan Prime Rate) bestätigt, was auch so erwartet worden war. Die Hoffnungen, dass die Behörden beherzt die lahmende Konjunktur durch Stimuli in Schwung bringen, schwinde, hiess es auch mit Blick auf die Geldpolitik. Denn die Krise im Immobiliensektor, wo der strauchelnde Riese China Evergrande gerade erst auch wegen Bilanzmanipulation zu einer Geldstrafe verurteilt worden ist, sei keineswegs gelöst, hiess es. Auch in Hongkong, wo die Börse internationaler aufgestellt ist als im Kernland, schauten Anleger aber aktuell eher gen USA: Devisenanalystin Charu Chanana von Saxo Markets sah die Marktrisiken in möglicherweise falkenhaften Tönen der US-Notenbank.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires