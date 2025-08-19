Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
DAX 40 998032 / DE0008469008

24’314.77
Pkt
-44.53
Pkt
-0.18 %
18.08.2025
Geändert am: 19.08.2025 08:10:25

Trump will Gipfeltreffen mit Putin und Selenskyj: SMI vorbörslich etwas höher -- DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen gespalten

Am heimischen Markt zeichnet sich eine freundliche Tendenz ab. Der deutsche Leitindex dürfte am zweiten Handelstag der Woche keine grossen Sprünge machen. An den Märkten in Fernost geht es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt wird moderat im Plus erwartet.

Der SMI notiert vorbörslich etwas höher.
Die Nebenwerteindizes SPI und SLI dürften sich der Tendenz des Leitindex' anschliessen.

Europas Börsen dürften wenig verändert in den Handel am Dienstag starten. Das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump sowie dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und verschiedenen europäischen Staats- und Regierungschefs hat keine grossen neuen Erkenntnisse gebracht. Trump will sich für einen Dreiergipfel zwischen ihm, Selenskyj und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin einsetzen. Die Anleger dürften sich nun noch mehr dem am Donnerstag beginnenden Notenbankertreffen in Jackson Hole zuwenden, das bereits am Montag dominierende Abwarten an den Märkten dürfte sich also fortsetzen. Was die Marktakteure im Besonderen interessiert, sind Signale von US-Notenbankchef Powell hinsichtlich der im September anstehenden Zinsentscheidung, zumal zuletzt die feste Erwartung einer Zinssenkung die Aktienkurse nach oben trug.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag ein ruhiger Handelstag ab.

Der DAX bewegt sich vorbörslich in engen Grenzen.

Der DAX dürfte am Dienstag wenig verändert ins Rennen gehen. Er bleibt in Sichtweite seines Rekordhochs von Mitte Juli bei 24'639 Punkten. Zuletzt konnte er die Charthürde um 24'500 Punkte jedoch nicht mehr knacken. Nach dem Treffen zwischen dem US-Präsidenten Trump und seinem ukrainischen Pendant Selenskyj bahnt sich bereits ein weiterer Gipfel zum Ukraine-Krieg an. Trump will ein Zweiertreffen zwischen Selenskyj und Kremlchef Wladimir Putin organisieren. Danach sollen Trump, Selenskyj und Putin zusammenkommen.

WALL STREET

An der Wall Street agierten Anleger am Montag vorsichtig.

Der Dow Jones gewann zur Startglocke marginal hinzu und bewegte sich anschliessend in einer engen Handelsspanne um die Nulllinie. Mit einem kleinen Minus von 0,08 Prozent bei 44'911,82 Punkten ging er in den Feierabend.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete dagegen etwas leichter und behielt die moderate Abwärtstendenz überwiegend bei. Er legte letztlich 0,03 Prozent auf 21'629,77 Zähler zu.

Im Zentrum des Interesses stand das für Montag geplante Treffen des ukrainischen Präsidenten Selenskyj mit US-Präsident Trump. Selenskyj wird von einigen europäischen Staats- und Regierungschefs begleitet. Ziel ist es, gemeinsam gegen die Bemühungen Russlands vorzugehen, die Friedensbedingungen im Krieg gegen die Ukraine zu diktieren. Europäische Vertreter erwarten, dass Trump Selenskyj unter Druck setzen wird, die vom russischen Präsidenten Putin am Freitag bei einem Treffen mit dem US-Präsidenten dargelegten Forderungen zu akzeptieren, darunter Gebietsabtretungen. Bis zum Handelsende gab es jedoch keine Ergebnisse.

Ansonsten war die Nachrichtenlage dünn. Das wird sich erst im Laufe der Woche ändern. Am Donnerstag beginnt das Notenbankertreffen in Jackson Hole. Anleger warten gespannt auf den Auftritt des US-Notenbankchefs Jerome Powell am Freitag und auf mögliche Andeutungen zu einer Zinssenkung im September. Schon am Mittwoch wird das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung vom Juli veröffentlicht.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Asien zeigen sich am Dienstag uneinheitlich.

In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise 0,08 Prozent tiefer bei 43'680,70 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite um 0,3 Prozent auf 3'739,26 Zähler.
In Hongkong steigt der Hang Seng 0,19 Prozent auf 25'224,97 Indexpunkte.

Die Märkte in Asian zeigen sich am Dienstag insgesamt stabil. Im Fokus bleiben die Ukraine-Verhandlungen. Am Vorabend hatte US-Präsident Trump verlautet, es werde nach dem Ukraine-Gipfel im Weissen Haus nun ein Zweiertreffen des ukrainischen Präsidenten Selenskyj mit Kremlchef Putin angestrebt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Keystone, Ionana Davies / Shutterstock.com, Bule Sky Studio / Shutterstock.com
3 neue Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, AENA und Assicurazioni Generali mit François Bloch

Drei neue Aktien kommen in das BX Musterportfolio:
ING Group N.V. – NL0011821202
AENA – ES0105046017
Assicurazioni Generali – IT0000062072

Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Olivia Hähnelz über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

ING, AENA & Generali – 3 Top-Performer im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

