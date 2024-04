Stabilisierungsversuch: SMI und DAX kaum bewegt -- Asiens Börsen schliessen im Plus

SCHWEIZ

Der schweizerische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag wenig bewegt.

Der SMI eröffnete 0,04 Prozent im Plus bei 11'235,85 Stellen und verweilt anschliessend minimal höher.

Der SPI und der SLI folgen nach einem freundlichen Start der ruhigen Tendenz des heimischen Leitindex.

Mit moderaten Gewinnen hält sich der Schweizer Aktienmarkt am Donnerstag im Plus. "Stabilisierung ja, Erholung nein", fasst ein Händler die aktuelle Entwicklung zusammen. Die Konsolidierung sei noch lange nicht zu Ende, im besten Fall seien die Märkte mittendrin. Tatsächlich haben die Finanzmärkte nach dem überraschend starken ersten Quartal seit dem Start in das zweite Jahresviertel merkliche Probleme, den Aufwärtstrend in dem gleichen Tempo fortzusetzen. Die Märkte sei zwischen geld- und geopolitischen Unwägbarkeiten gefangen.

Auslöser dafür sind die geänderten Zinserwartungen, speziell in den USA. Dort fragen sich die Marktteilnehmer mittlerweile, ob das Fed die Zinsen in diesem Jahr überhaupt noch senken wird.

Die Vorgaben aus Übersee geben am Donnerstag ebenfalls keine klare Richtung vor. In den USA verabschiedeten sich die wichtigsten Indizes am Mittwoch erneut mit Verlusten. Vor allem die so stark getriebenen Techwerte kamen unter Abgabedruck. In Asien dagegen ziehen die Kurse mehrheitlich an. Das Geschehen wird am heutigen Börsentag vor allem durch die Berichtssaison bestimmt. Mit ABB und Schindler haben zwei wichtige Blue Chips Zahlen vorgelegt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt notiert am Donnerstag stabil.

Der DAX eröffnete bei 17'775,41 Punkten und damit 0,03 Prozent im Plus und bewegt sich auch im weiteren Verlauf kaum.

Der Stabilisierungsversuch des DAX an seiner 50-Tage-Linie setzt sich fort. Im Bereich der mittelfristigen Durchschnittslinie bei aktuell 17'727 Punkten hatte der DAX in den vergangenen Tagen seine Korrektur vom Rekordhoch bei 18'567 Punkten gestoppt. Asiens Börsen legten am Morgen mehrheitlich zu und trotzen damit der Schwäche der Technologiewerte mit weiteren Zweimonatstiefs in den USA an der Nasdaq. Zudem bleiben Risiken wie die Lage in Nahost sowie Bedenken in puncto einer noch länger straffen Geldpolitik der US-Notenbank Fed.

WALL STREET

An der Wall Street hielten sich die Anleger zur Wochenmitte zurück.

Zwar eröffnete der Dow Jones Index höher, jedoch drehte er anschliessend ins Minus. Mit einem knappen Verlust von 0,12 Prozent (Schlussstand: 37'753,31 Zähler) schloss der US-Traditionsindex. Der NASDAQ Composite startete ebenfalls fester, gab dann aber noch deutlicher nach. Letztlich schloss der techlastige Index bei 15'683,37 Punkten und damit 1,15 Prozent leichter.

Bremsend wirkten weiterhin Sorgen vor einer Eskalation in Nahost. Ausserdem kamen von der US-Fed zurückhaltende Töne in Bezug auf eine künftige geldpolitische Lockerungen. Die Zinssenkungshoffnungen der Anleger stellen sich zunehmend als verfrüht heraus. Die zinssensiblen Tech-Werte wurden zudem von enttäuschend ausgefallenen Quartalszahlen des niederländischen Chip-Unternehmens ASML belastet.

ASIEN

Am Donnerstag ging es an den asiatischen Börsen durchweg freundlich zu.

In Tokio stieg der Leitindex Nikkei 225 letztlich um 0,31 Prozent auf 38'079,70 Einheiten an.

Auf dem chinesischen Festland zog der Shanghai Composite schlussendlich um 0,09 Prozent auf 3'074,23 Zähler an. In Hongkong schloss der Hang Seng 0,82 Prozent im Plus bei 16'385,87 Stellen.

Auf breiter Front erholt zeigten sich die Aktienmärkte in Asien am Donnerstag. Sie trotzten damit der Vorgabe der Wall Street, wo insbesondere der technologielastige Nasdaq-Index deutlicher nachgegeben hatte - erneut belastet von den offenbar länger erhöht bleibenden US-Zinsen.

Zur im Verlauf des Handels deutlich verbesserten Stimmung trug bei, dass sich lokale Währungen wie der Japanischer Yen und der Won etwas stabilisierten, nachdem sich die Finanzminister Japans, Südkoreas und der USA in einer gemeinsamen Erklärung für die zuletzt stark angeschlagenen Währungen stark gemacht haben und "ernsthaften Bedenken" über die jüngste starke Abwertung der Währungen äusserten. Man wolle "sich weiterhin eng über die Entwicklungen am Devisenmarkt beraten", hiess es weiter.

Dies sorgte für Zuversicht in die Stabilität der asiatischen Finanzmärkte , sagten Händler. Der Dollar hatte jüngst stark aufgewertet im Zuge der immer weiter nach hinten verschobenen Zinssenkungserwartungen in den USA.

Es gab aber auch skeptische Stimmen. "Ich bezweifle, dass die USA einer gemeinsamen Intervention zustimmen würden, wenn die Stärke des US-Dollar das direkte Ergebnis der relativ straffen Geldpolitik der Fed ist", zeigte sich Devisenstratege Alvin T. Tan von RBC Capital Markets wenig überzeugt von der Massnahme. Im Tageshoch erreichte der Yen ein Niveau von 154 je Dollar.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires