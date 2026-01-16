SMI und DAX schwächer -- Asiens Börsen schliessen in Rot

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag abwärts.

So eröffnete der SMI 0,21 Prozent tiefer bei 13’447,61 Einheiten und bleibt auch anschliessend in der Verlustzone.

Auch die Nebenwertindizes SPI und SLI weisen zeitweise rote Vorzeichen aus.

Händler beschreiben die Stimmung als recht gut. "Das Kursniveau ist halt etwas hoch. Daher tut eine Konsolidierung nur gut", sagt ein Händler. Auch an der Wall Street war es am Vorabend zu Gewinnmitnahmen gekommen. "Anleger gönnen sich nach dem rasanten Jahresauftakt eine Verschnaufpause", sagt ein anderer Händler. Zudem positionierten sich Investoren vor dem Wochenende vorsichtiger, da die US-Börsen am Montag wegen des "Martin Luther King Day" geschlossen bleiben.

Marktbewegende Impulse seien eher rar, heisst es weiter. Doch die Berichtssaison nehme demnächst richtig Fahrt auf, und dann müssten die grossen Tech-Konzerne liefern, um die Kurse zu rechtfertigen. Die Erwartungen seien hoch und die Skepsis über die Bewertungen ebenfalls, heisst es am Markt. Die UBS rechnet dabei mit "einer weiteren soliden US-Berichtssaison, die von robustem Wirtschaftswachstum und anhaltenden KI-Fortschritt profitiert". Hierzulande gibt es bisher Licht und Schatten bei den (vorläufigen) Firmenergebnissen. Zudem nahmen die Anleger bei guten Zahlen auch gerne Gewinne mit. "Wie gestern bei Richemont oder heute bei Zehnder", sagt ein Händler.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger am Freitag zurück.

So startete der DAX kaum verändert (-0,06 Prozent) bei 25'336,01 Punkten und rutscht im weiteren Verlauf in rotes Terrain.

Nach dem starken Jahresstart am deutschen Aktienmarkt warten Anleger zum Wochenausklang weiter auf Impulse. Am Dienstag hatte der DAX mit 25'507 Punkten einen Höchststand erreicht und damit an den Schlussspurt 2025 angeknüpft. Seither fehlt aber die Kraft, die Zeichen stehen auf Konsolidierung.

Wenngleich Investoren erst einmal Luft holen, bedeutet dies keinen Stimmungsumschwung. So trieb zuletzt vor allem die Aussicht auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft den heimischen Aktienmarkt an. Hinzu kommen der weiter ungebremste Ausbau von KI-Kapazitäten weltweit sowie die Rüstungsinvestitionen rund um den Globus. Zugleich nehmen noch Trends wie Robotik und perspektivisch auch die Weltraumwirtschaft Fahrt auf.

"Jetzt will jeder mitmischen - und es spricht sich erst langsam herum, dass das Gewinnwachstum 2026 im DAX mit 15 Prozent sogar über dem des S&P-500-Index liegen dürfte", erklärte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst bei der Consorsbank, in seinem Morgenkommentar. "Das Blatt hat sich gewendet: Internationale Investoren setzen - wie schon im Frühjahr 2025 - darauf, dass die deutsche Volkswirtschaft erwacht."

Für eine gewisse Vorsicht sorgt gleichzeitig weiterhin die unklare Lage im Iran. Die USA drohten dem Regime wegen der brutalen Niederschlagung der Massenproteste erneut mit einem militärischen Eingreifen. Eine Auseinandersetzung könnte die Ölpreise hochtreiben.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag freundlich.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung mit einem kleinen Plus und baute seine Gewinne im Verlauf etwas aus. Er beendete die Sitzung 0,60 Prozent höher bei 49'442,44 Punkten.

Der NASDAQ Composite startete den Handelstag derweil mit einem kräftigen Aufschlag. Er hielt sich im Laufe des Handelstages zwar im Plus, doch die Gewinne schmolzen bis zum Handelsende etwas ab. Letztlich notierte er noch 0,25 Prozent fester bei 23'530,02 Zählern.

Optimistische Wachstumsprognosen des taiwanesischen Chip-Giganten Taiwan Semiconductor (TSMC) standen am Donnerstag im Fokus der US-Börsen und trieben dort auch die Aktien aus der Halbleiterbranche in die Höhe. Die neuesten US-Konjunkturdaten spielten am Markt keine Rolle.

TSMC will die Investitionen in den kommenden drei Jahren erheblich ausweiten, um so einer boomenden Nachfrage nach Halbleitern Herr zu werden, vor allem solcher nach Komponenten für Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz (KI). Auch Papiere zahlreicher Zulieferer der Chip-Branche in den USA verzeichneten daraufhin Kursgewinne.

ASIEN

Die Börsen in Fernost wiesen am Freitag rote Vorzeichen aus.

In Tokio schloss der Nikkei 225 mit einem Verlust von 0,32 Prozent bei 53'936,17 Punkten. Der Yen legt gegenüber anderen G-10- und asiatischen Währungen zu, nachdem die japanische Finanzministerin Katayama die Möglichkeit von Interventionen am Devisenmarkt zum Stützen des Yen thematisiert hat.

Auf dem chinesischen Festland gab der Shanghai Composite letztlich 0,26 Prozent auf 4'101,91 Zähler nach.

In Hongkong verlor der Hang Seng zum Handelsende 0,29 Prozent auf 26'844,96 Einheiten.

An den chinesischen Börsen warten die Anleger auf neue Daten zum Wirtschaftswachstum, die am Montag auf der Agenda stehen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires