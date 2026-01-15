SMI fester erwartet -- DAX vorbörslich in Grün -- Asiens Börsen im Minus

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag stärker erwartet.

So bewegte sich der SMI bewegt sich vorbörslich in der Gewinnzone.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI zeigten sich zur Wochenmitte freundlich. So beendete der SPI den Handel 0,76 Prozent höher bei 18'543,84 Stellen, während der SLI letztlich 0,6 Prozent auf 2'174,02 Zähler gewann.

Gestützt wird die Stimmung von den stark fallenden Ölpreisen. Sowohl WTI als auch Brent beenden die jüngste Aufwärtswelle mit Abschlägen von jeweils mehr als 3 Prozent. Händler verweisen auf die kurzfristige Entspannung der Iran-Krise, weil es bisher offensichtlich doch keine Hinrichtungen von Demonstranten gab, eine Forderung von US-Präsident Donald Trump an das Mullah-Regime. Im Blick steht auch weiterhin die Berichtssaison, unter anderem mit neuen Zahlen von Taiwan Semiconductors. Am Nachmittag ergänzen dann Goldman Sachs und Morgan Stanley den Zahlenreigen aus der US-Bankenwelt. Impulse könnten auch vom Konjunkturindex der Notenbankfiliale in Philadelphia ausgehen, dem so genannten Philly-Fed.

DEUTSCHLAND

Nach dem kleinen Rückschlag des DAX zur Wochenmitte dürften die Anleger am Donnerstag etwas zugreifen.

Der DAX bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain.

Am Vortag hatte der DAX ein halbes Prozent korrigiert, nachdem er am Dienstag mit 25'507 Punkten noch einen weiteren Höchststand erreicht hatte. Das Jahresplus lag damit bereits wieder bei gut 4 Prozent Auch an der Wall Street kam es zuletzt zu einem Rückschlag vom Rekordniveau. Er verringerte sich allerdings am Mittwoch nach dem europäischen Handelsende. Letztlich bestand der marktbreite S&P 500 damit den Test seiner 21-Tage-Linie. Am Mittag folgen weitere US-Finanzunternehmen mit Zahlen - BlackRock, Goldman Sachs und Morgan Stanley. Es folgen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zum Jahresstart.

WALL STREET

An der Wall Street herrschte am Mittwoch Zurückhaltung.

Der Dow Jones startete etwas tiefer in den Handel und fiel anschliessend weiter zurück. Im Späthandel konnte er seine zwischenzeitlichen Verluste jedoch wieder eingrenzen und schloss letztlich 0,09 Prozent niedriger bei 49'149,63 Punkten.

Der NASDAQ Composite eröffnete ebenso im Minus. Er verweilte auch weiterhin in der Verlustzone und beendete den Tag 1 Prozent schwächer bei 23'471,75 Zählern.

Zur Wochenmitte setzten die US-Börsen ihre Verluste vom Vortag fort. Vor allem grosse Technologietitel standen unter Druck und gehörten zu den grössten Verlierern. Auch mehrere Bankaktien zeigten sich nach der Veröffentlichung ihrer Quartalsergebnisse schwach. Zusätzlich belasteten stärker als erwartete US-Erzeugerpreise im November die Stimmung an den Märkten. Die Einzelhandelsumsätze legten im selben Monat hingegen etwas kräftiger zu als vorausgesagt.

ASIEN

Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Donnerstag schwächer.

In Tokio verliert der Nikkei 225 gegen 07:00 MEZ 0,80 Prozent auf 53'905,67 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite 0,37 Prozent auf 4'110,80 Zähler nach.

In Hongkong notiert der Hang Seng 0,45 Prozent tiefer bei 26'879,22 Einheiten.

Die anstehende Parlamentswahl in Japan dürfte nicht zu einer deutlichen Lockerung der Fiskalpolitik führen, so Marcel Thieliant von Capital Economics. Das Kabinett von Premierministerin Sanae Takaichi sei das beliebteste seit den frühen Tagen von Shinzo Abe. Thieliant erwartet, dass die Regierungskoalition ihre Mehrheit "mit ziemlicher Sicherheit" ausbauen werde. Er bezweifelt jedoch, dass ein stärkeres Mandat eine lockerere Fiskalpolitik unweigerlich zur Folge haben wird. Der im vergangenen Jahr verabschiedete grosse Nachtragshaushalt, der den Aufschlag auf die Benzinsteuer senkt und die Strompreise reduziert, habe die Argumente für eine weitere fiskalische Expansion geschwächt.

Die Preise für Rohstoffe und Öl stehen im asiatischen Handel unter erheblichem Abgabedruck. Auch Gold und Silber fallen. US-Präsident Donald Trump scheint von einer Militäraktion im Iran abzurücken. Trump habe am Mittwoch gesagt, der Iran habe aufgehört, regierungsfeindliche Demonstranten zu töten, und werde diejenigen nicht hinrichten, denen vorgeworfen werde, versucht zu haben, die Regierung zu stürzen, heisst es.

Eine gewisse Entspannung ist auch im Konflikt zwischen den USA und Dänemark um Grönland auszumachen. Am Vortag hatten sich US-Vizepräsident Vance und Aussenminister Rubio mit den Aussenministern Dänemarks und Grönlands, Lars Løkke Rasmussen und Vivian Motzfeldt getroffen. Das Treffen dauerte etwa eine Stunde - man einigte sich auf die Schaffung einer Arbeitsgruppe. Vor dem Treffen hatten beide Seiten ihre unterschiedlichen Positionen zur Zukunft des dänischen Territoriums Grönland bekräftigt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires